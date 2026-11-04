REDLIGHT® EXPRESS : l'allié des reprises localisées

REDLIGHT® EXPRESS : un nouveau format conçu pour les reprises ciblées

Les dernières corrections avant peinture exigent souvent précision, rapidité d'exécution et qualité de finition. Pour répondre à ces besoins, TOUPRET enrichit sa gamme des enduits allégés avec un enduit de rebouchage lissage en cartouche, le REDLIGHT® EXPRESS. Conçu pour les reprises localisées, ce format permet une application directe au pistolet à cartouche et facilite les interventions dans les zones nécessitant un geste maîtrisé.

Une application précise dans les zones difficiles

Au-dessus des plinthes, autour des portes, des fenêtres ou encore des huisseries, les reprises de finition demandent souvent de travailler avec précision. Grâce à son conditionnement en cartouche, cet enduit allégé de rebouchage et lissage dépose la juste quantité de produit exactement là où elle est nécessaire, limitant les pertes de matière et facilitant les opérations de reprise.

Sa formulation à base de charges allégées et de polymères acryliques offre une excellente glisse à l'application ainsi qu'un lissage facile. Une fois sec, l'enduit peut être poncé pour obtenir une surface régulière et parfaitement préparée avant peinture.

Un gain de temps appréciable sur chantier

Les reprises ponctuelles interviennent généralement en fin de chantier, à un moment où les délais sont particulièrement contraints. Qu'il s'agisse de reboucher une petite fissure, de corriger un défaut localisé ou de réaliser une retouche avant mise en peinture, REDLIGHT® EXPRESS a été développé pour accélérer l'enchaînement des opérations.

L'enduit est recouvrable après seulement 30 minutes pour une épaisseur de 1 mm et en moyenne après 2 heures selon l'épaisseur appliquée. Ce temps de recouvrement réduit permet aux professionnels de poursuivre rapidement leurs travaux de finition sans immobiliser inutilement les zones traitées.

Une finition durable dans le temps

Au-delà du gain de temps, REDLIGHT® EXPRESS apporte également une solution fiable et durable. L'enduit ne creuse pas au séchage, limitant ainsi les retouches après application. Sa souplesse réduit les tensions exercées sur le support et contribue à limiter les risques de décollement ou de microfissuration.

Destiné aux travaux intérieurs, il s'applique sur de nombreux supports neufs ou rénovés, bruts ou peints. Il peut être recouvert par tous types d'enduits, de peintures ou de revêtements muraux. Sa teinte extra blanche reste stable dans le temps et ne jaunit pas.

Une nouvelle référence pour les finitions rapides

Disponible en cartouche de 310 ml, REDLIGHT® EXPRESS complète la gamme REDLIGHT® déjà proposée en pots et seaux. Pensé pour les reprises ponctuelles et les finitions de dernière minute, ce format pratique permet aux artisans d'avoir toujours sous la main la solution adaptée pour corriger rapidement un défaut avant la mise en peinture.

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