Dans le PLF 2027, le gouvernement proposait une baisse de TVA à 10 % dans le cadre d’un investissement locatif. Ce 26 novembre, le Sénat a voté pour aller encore plus loin et baisser la TVA à 5,5 %.

Dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2027, le gouvernement a proposé de réduire le taux de TVA à 10 % (contre 20 % actuellement) pour les propriétaires qui acquièrent un logement en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) pour le mettre en location dans des conditions similaires à celles du dispositif Jeanbrun – qui remplace l’ancien dispositif Pinel.

Pour rappel, depuis le début de l’année, le dispositif Jeanbrun permet d’obtenir un avantage fiscal en cas d’investissement locatif (dans le neuf ou l’ancien à rénover) si le propriétaire s’engage à louer le bien durant 9 minimum à un loyer plafonné.

L’objectif du gouvernement : « soutenir la construction dans un moment où la hausse des taux d'intérêt la fragilise, mais aussi développer un parc locatif abordable », avec des loyers proches de ceux du logement intermédiaire, selon David Amiel, le ministre des Comptes publics. Ce dernier estime que cette mesure devrait coûter 190 millions d'euros.



Les sénateurs votent pour une baisse supplémentaire à 5,5 %



Alors que le PLF 2027 est actuellement examiné par le Sénat jusqu’au 9 décembre, les sénateurs ont voté ce 26 novembre pour aller encore plus loin que la proposition initiale du gouvernement et de baisser le taux de TVA à 5,5 % au lieu de 10 %. Cet abaissement du taux a été adopté contre l’avis du gouvernement.



Les sénateurs souhaitent par ailleurs élargir le dispositif aux logements récemment construits et invendus. En effet, la sénatrice LR Sophie Primas a souligné que 8 000 logements neufs en stock n’arrivaient pas à être vendus.

Une mesure jugée trop coûteuse et incohérente par le gouvernement



Mais, selon le ministre des Comptes publics, cette mesure coûterait trop cher et manquerait de cohérence, alors que le taux de 5,5 % est celui applicable à la construction de logements sociaux.

À gauche, plusieurs sénateurs ont regretté que les choix budgétaires ne soient pas davantage orientés vers la rénovation et construction de logements sociaux.

Le projet de loi de finances (PLF) 2027 doit désormais poursuivre son chemin parlementaire et de nouveau être examiné à l’Assemblée nationale après le 9 décembre.

