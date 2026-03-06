Podcast
PRB COLOR INFINIFIX : l’impression/finition qui change tout !

Publié le 06 mars 2026

Rénover ou construire demande souvent de jongler avec une multitude de produits. Pour simplifier la vie des professionnels et des particuliers exigeants, PRB, fabricant français depuis 1975, propose une solution de peinture universelle révolutionnaire : la PRB COLOR INFINIFIX. Véritable couteau suisse de la décoration, elle assure à elle seule les fonctions de primaire et de finition.
Une technologie de pointe pour une résistance extrême

Au cœur de sa performance, on retrouve la PRB GLASS TECHNOLOGY. Cette technologie à base de billes de verre confère au film de peinture une dureté exceptionnelle et une grande résistance à l’abrasion ainsi qu'au lustrage. Avec un rendement allant jusqu’à 12 m² et un haut pouvoir opacifiant, elle garantit un résultat impeccable en un temps record grâce à son séchage rapide.

Une polyvalence sans limite

Qu’il s’agisse de redonner vie à une pièce humide ou de ravaler une façade, la PRB COLOR INFINIFIX s’adapte à presque tous les supports:

  • Supports variés : Béton, PVC, ancienne peinture, plâtre, faïence, fibrociment, bois non huileux ou métaux laqués, rien ne lui résiste grâce à son adhérence extrême.
  • En intérieur : Son aspect mat velours offre des teintes profondes au rendu soyeux et lumineux. Classée lessivable 1, le nettoyage des murs et plafonds est très facile.
  • En extérieur :
    • La PRB COLOR INFINFIX dispose une tenue des teintes dans le temps exceptionnelle. Ses agents actifs encapsulés assurent une protection anti-encrassement, permettant de conserver l’éclat durable de la façade.
    • La technologie PRB SUN +, permet de réaliser des teintes sombres et soutenues sans contraintes, grâce à ses pigments réfléchissants le rayonnement infrarouge.
    • La technologie thermo-réflective PRB COOL+, disponible en teinte blanche, offre un bouclier anti-chaleur à la façade, lui permettant de rester fraîche en période de forte chaleur, contribuant à un meilleur confort thermique du bâtiment.

Une solution peinture tout-en-1 pour votre chantier

Son usage en tant que primaire & finition, utilisable en intérieur comme en extérieur, ainsi que ses nombreuses fonctionnalités, permettent au PRB COLOR INFINIFIX d’être une solution peinture tout-en-1 s’adaptant aux différents besoins du chantier.

Peinture 2 en 1 multi supports intérieurs et extérieurs

NFT 36-005: Famille I - Classe 7b2/6a2 / DTU 59.1
NF EN 1062-7 (NF T 34-722) : A0(D2)
NF EN 1062-1 : G3E3S1V2W3A0C0
NF EN 13300: Lessivable - Classe 1
ASTM 1980 Indice de Réflectance Solaire : SRI = 112 (uniquement pour la teinte Blanc du nuancier PRB)

Conditionnement : seaux plastiques 13 L et 4 L.
Consommation : Environ 12m²/L en fonction de la structure du support
Conservation : 24 mois
Couleurs : Teintes des nuanciers PRB, Sun+ et Sun+ Noir (NO9402).

Pour en savoir plus exit_to_app

PRB Produits de revêtement du bâtiment - Batiweb

Le revêtement de façade était une technique, PRB en a fait un art. Un art qui associe...

16 Rue de la Tour
85150 Les Achards
France

Plus d'informations


