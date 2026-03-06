PRB COLOR INFINIFIX : l’impression/finition qui change tout !
Une technologie de pointe pour une résistance extrême
Au cœur de sa performance, on retrouve la PRB GLASS TECHNOLOGY. Cette technologie à base de billes de verre confère au film de peinture une dureté exceptionnelle et une grande résistance à l’abrasion ainsi qu'au lustrage. Avec un rendement allant jusqu’à 12 m² et un haut pouvoir opacifiant, elle garantit un résultat impeccable en un temps record grâce à son séchage rapide.
Une polyvalence sans limite
Qu’il s’agisse de redonner vie à une pièce humide ou de ravaler une façade, la PRB COLOR INFINIFIX s’adapte à presque tous les supports:
- Supports variés : Béton, PVC, ancienne peinture, plâtre, faïence, fibrociment, bois non huileux ou métaux laqués, rien ne lui résiste grâce à son adhérence extrême.
- En intérieur : Son aspect mat velours offre des teintes profondes au rendu soyeux et lumineux. Classée lessivable 1, le nettoyage des murs et plafonds est très facile.
- En extérieur :
- La PRB COLOR INFINFIX dispose une tenue des teintes dans le temps exceptionnelle. Ses agents actifs encapsulés assurent une protection anti-encrassement, permettant de conserver l’éclat durable de la façade.
- La technologie PRB SUN +, permet de réaliser des teintes sombres et soutenues sans contraintes, grâce à ses pigments réfléchissants le rayonnement infrarouge.
- La technologie thermo-réflective PRB COOL+, disponible en teinte blanche, offre un bouclier anti-chaleur à la façade, lui permettant de rester fraîche en période de forte chaleur, contribuant à un meilleur confort thermique du bâtiment.
Une solution peinture tout-en-1 pour votre chantier
Son usage en tant que primaire & finition, utilisable en intérieur comme en extérieur, ainsi que ses nombreuses fonctionnalités, permettent au PRB COLOR INFINIFIX d’être une solution peinture tout-en-1 s’adaptant aux différents besoins du chantier.
PRB COLOR INFINIFIX
Peinture 2 en 1 multi supports intérieurs et extérieurs
NFT 36-005: Famille I - Classe 7b2/6a2 / DTU 59.1
NF EN 1062-7 (NF T 34-722) : A0(D2)
NF EN 1062-1 : G3E3S1V2W3A0C0
NF EN 13300: Lessivable - Classe 1
ASTM 1980 Indice de Réflectance Solaire : SRI = 112 (uniquement pour la teinte Blanc du nuancier PRB)
Conditionnement : seaux plastiques 13 L et 4 L.
Consommation : Environ 12m²/L en fonction de la structure du support
Conservation : 24 mois
Couleurs : Teintes des nuanciers PRB, Sun+ et Sun+ Noir (NO9402).
