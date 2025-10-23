CORALIUM : première fonderie d’aluminium bas-carbone intégrant le traitement des déchets en France

Un projet industriel stratégique pour décarboner le bâtiment et l’industrie

Saint-Jean-d’Hermine (Vendée) – Ce mardi 16 septembre, les familles LIEBOT et CORRE inauguraient CORALIUM, première fonderie française d’aluminium bas-carbone intégrant le traitement des déchets aluminium sur un même site.

Labellisé France 2030, ce projet stratégique unique en France représente un investissement de 42 M€ et s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de décarbonation du bâtiment et de l’industrie.

D’ici 2027, CORALIUM produira chaque année 40 000 tonnes d’aluminium bas-carbone sous forme de billettes — soit l’équivalent de plus d’un million de menuiseries aluminium (fenêtres, portes, coulissants, façades, etc.).

Avec un poids carbone parmi les plus faibles d’Europe, cette production locale et vertueuse répond aux enjeux de souveraineté industrielle et de recyclage des métaux critiques.

Après une première coulée réalisée en juin 2025, la fonderie est désormais pleinement opérationnelle. En 2026, elle produira 26 000 tonnes de billettes bas carbone, avant d’atteindre sa capacité maximale de 40 000 tonnes dès 2027.

CORALIUM R80 : une billette d’aluminium bas carbone 100 % française et traçable

CORALIUM est la première fonderie aluminium en France à intégrer in situ le traitement de tous les types de déchets aluminium, garantissant traçabilité complète et performance environnementale maximale.

Grâce à son process innovant, la billette CORALIUM R80 contient plus de 80 % d’aluminium recyclé, issu exclusivement de déchets collectés en France.

Son empreinte carbone s’élève à 1,67 kg CO₂/kg d’aluminium, soit 70 % de réduction par rapport aux billettes standards (5,8 kg CO₂/kg).Cette baisse drastique des émissions de CO₂ fait de CORALIUM R80 l’une des billettes les plus bas carbone d’Europe.

Validée par un organisme tiers indépendant, la billette bénéficie d’une Déclaration Environnementale de Produit (DEP) réalisée par le cabinet ESTENEA, garantissant la transparence environnementale selon les standards de l’ACV et de la RE2020.

Un écosystème circulaire au service du bâtiment et de l’industrie

Implantée sur un site de 70 000 m² à Saint-Jean-d’Hermine (85), la fonderie CORALIUM est la première en France à combiner une usine de tri des déchets aluminium (pur, laqué, barretté, ou de fin de vie) et une unité de refonte bas carbone.

Le Grand Ouest, première région consommatrice d’aluminium en France, voit ainsi naître une filière de recyclage locale et vertueuse reliant fournisseurs, recycleurs et industriels du bâtiment.

« Grâce à CORALIUM, nous apportons une contribution majeure à la neutralité carbone 2050. Ce projet collectif permettra à tout le secteur de réduire son empreinte carbone et de renforcer la souveraineté industrielle française. »

Jean-Pierre LIEBOT, Président de CORALIUM

Une boucle circulaire 100 % française pour l’aluminium extrudé

Pour sécuriser ses approvisionnements et créer une filière de recyclage 100 % française, CORALIUM s’appuie sur deux sources principales :

Les recycleurs de déchets aluminium, soutenus par la mise en place de la REP Bâtiment (Responsabilité Élargie du Producteur) depuis janvier 2023.

Les chutes de production issues directement des usines du Groupe LIEBOT et du Groupe FINEIRAL.

« Il n’est plus acceptable que les déchets aluminium quittent la France. CORALIUM vient combler ce vide industriel et offrir une solution concrète à la RE2020. »

Christian CHEVREL, Directeur Général de LIEBOT Industrie

Un process industriel bas carbone de pointe

Le process de production CORALIUM repose sur un circuit intégré et traçable :

Approvisionnement : récupération de tous types de déchets aluminium (blanc, laqué, barretté, fin de vie). Tri : broyage, séparation magnétique, tri chimique par rayons X (jusqu’à 80 tonnes/jour). Délacquage : pyrolyse à 550°C pour éliminer 99,9 % des impuretés. Fusion : transformation à 1 100°C dans un four à haut rendement énergétique. Coulée : production de billettes de 8 à 9 pouces, refroidies par eau recyclée. Homogénéisation et marquage : chaque billette est dotée d’un QR Code renseignant sa composition et son taux de recyclé.

À moyen terme, CORALIUM prévoit la création d’une centrale énergétique alimentée par la récupération de chaleur fatale, pour encore réduire sa consommation.

« CORALIUM est la seule fonderie en France à intégrer le traitement des déchets aluminium. Grâce à ce choix audacieux, nous produisons une billette premium, 100 % traçable et bas carbone. »

Thierry CORRE, Directeur Général de CORALIUM

Un investissement d’avenir soutenu par France 2030

Le projet CORALIUM, porté à 60 % par le Groupe LIEBOT et 40 % par le Groupe FINEIRAL, représente un investissement global de 42 M€, dont 9 M€ de soutien de l’État via le programme France 2030 - Métaux critiques.

Il contribue à la réindustrialisation française et à la création de 60 emplois directs.

