Elevate et Héliup lancent Solar Light TPO, une solution photovoltaïque légère pour les toitures-terrasses qui ne peuvent pas supporter des panneaux traditionnels.

Ce 7 octobre, Elevate (groupe Holcim) et Héliup (start-up française spécialisée dans le photovoltaïque) annonçaient le lancement de « Solar Light TPO », une solution photovoltaïque pour les toitures-terrasses qui ne peuvent pas supporter le poids d’un panneau photovoltaïque traditionnel.



Un système deux fois moins lourd qu’une installation traditionnelle



Le système – ayant récemment reçu un avis favorable sous Enquête de Technique Nouvelle (ETN) – comprend une membrane d’étanchéité en TPO et un panneau photovoltaïque léger « Stykon », fabriqué en Isère par Héliup. La solution complète ne pèse que 7 kg par m2, contre 15 à 20 kg par m2 pour un panneau photovoltaïque traditionnel.



« Aujourd'hui, on a seulement 10 % du parc de toiture non résidentiel qui est solarisé en France», souligne Julien Gaume, co-fondateur et directeur technique d’Héliup, qui prend pour exemple une zone industrielle à Marseille, où les propriétaires ont été démarchés mais dont la plupart des bâtiments ne peuvent pas supporter le poids d’une installation photovoltaïque classique.



Or, de nombreux bâtiments tertiaires, industriels et logistiques, représentent un énorme potentiel. D’autant plus dans un contexte de hausse des prix des énergies.



Avec une garantie de puissance de 25 ans, le panneau photovoltaïque Stykon assure un prix d’électricité stable pendant autant d’années, avance Maryline Joanny, directrice organisation et performance chez Héliup.



Une pose rapide, sans rails ni perçage



Concrètement, le panneau photovoltaïque est directement collé sur la membrane TPO grâce à des bandes de butyle.



Cette solution complète se pose très facilement et rapidement – en une à deux minutes par panneau selon ses concepteurs – et permet d’éviter toute installation de rails, perçage et l’arrêt d’activité au sein du bâtiment concerné.



Il est à noter que malgré son poids léger, le panneau photovoltaïque Stykon comprend un verre protecteur qui assure une bonne résistance à la grêle.



« Solar Light TPO » présente également l’avantage d’être extrêmement discret et invisible depuis la rue.



Une mise en œuvre réservée aux professionnels formés



Commercialisé dès le 7 octobre, la pose devra être assurée par un étancheur, un électricien ou un photovoltaïcien formé par Holcim ou Héliup, avec une formation sur une journée et un certificat nominatif par personne, et non par entreprise, précise Jean-Luc Roudaut, directeur régional et responsable photovoltaïque chez Elevate.



« Nous avons plusieurs centres de formation dans toute la France pour éviter que les gens ne fassent trop de kilomètres », rassure-t-il.