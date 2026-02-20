Open Energies 2026 : décrypter, piloter et accélérer les systèmes énergétiques intelligents

Deux formats complémentaires pour décrypter le marché

→ Le Forum – lectures stratégiques et décryptages des marchés

Le Forum accueille des tables rondes de haut niveau consacrées :

Aux évolutions du cadre réglementaire et juridique (PPE, mécanismes de soutien, raccordement, marchés),

Aux transformations des modèles économiques de l’autoconsommation, des CPPA et de la flexibilité,

Aux perspectives des filières solaire, stockage, agrivoltaïsme et mobilité électrique.

Il propose des regards croisés entre décideurs publics, énergéticiens, industriels et territoires, pour éclairer les choix structurants à venir.

→ Les Ateliers – démonstrations de solutions concrètes et retours terrain

Pensés comme des formats courts et opérationnels, les ateliers donnent la parole aux acteurs de terrain autour de :

Cas d’usage d’autoconsommation individuelle et collective,

Solutions de stockage et de pilotage intelligent,

Outils digitaux, IA et data au service de l’optimisation énergétique,

Retours d’expérience sur l’électrification des usages et la mobilité.

L’objectif : permettre aux visiteurs de repartir avec des clés immédiatement actionnables.

La flexibilité énergétique, fil rouge de l’édition

Sujet clé d’Open Energies, la flexibilité énergétique irrigue l’ensemble du programme : stockage, pilotage de la demande, interaction avec les réseaux, hybridation des usages et des vecteurs énergétiques.

La première édition des rencontres nationales Flexinergie du Syndicat des énergies renouvelables (SER) constitue l’un des temps forts majeurs du salon en réunissant acteurs institutionnels, experts et industriels autour des conditions nécessaires à un système énergétique plus flexible et résilient.

Face aux critiques visant l’intermittence des EnR électriques, la flexibilité apparaît comme un levier clé pour sécuriser l’approvisionnement, maîtriser les coûts et accélérer la décarbonation des usages. Stockage, pilotage de la consommation, services systèmes, synergies entre vecteurs énergétiques : autant de solutions au coeur des débats pour transformer l’intermittence en opportunité.

→ La conférence se déroule en 3 temps :

13 h 45 > Séquence 1 : « Flexibilité ou Flexibilités ? Comment répondre aux enjeux posés par la variabilité des énergies renouvelables tout en décarbonant nos usages ? »

15 h > 2 ateliers thématiques autour de la dynamique de marché et l’électrification des usages.

16 h 30 > Séquence 2 : « Flexibilité et PPA : l’innovation au service des consommateurs et de l’industrie ».

Une compétition filière : European Solar Games

Un autre événement fait son retour à Lyon sur Open Energies : les European Solar Games, une compétition qui met à l’honneur les installateurs photovoltaïques. Organisée par Enstall, avec le soutien de Qualit’EnR, elle se déroulera les 10 & 11 mars 2026 à Lyon.

Pendant les 2 jours du salon, des duos d’installateurs s’affrontent en direct pour relever un défi technique : installer 6 panneaux solaires sur une toiture en seulement 1 heure. Un jury d’experts évalue chaque équipe selon des critères rigoureux : qualité de la pose, respect des normes de sécurité, rapidité et précision.

