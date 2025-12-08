Comment bien choisir son isolation selon la RE2020 ?
Publié le 08 décembre 2025
Les exigences de la RE2020 en matière d’isolation
La RE2020 impose des performances thermiques encore plus strictes que la RT2012. L’objectif ? Limiter les besoins en chauffage et améliorer le confort d’été. Les critères clés : une résistance thermique plus élevée, une attention particulière aux ponts thermiques et une meilleure prise en compte de l’impact environnemental des matériaux.
Les critères pour bien choisir son isolant
Pour bien choisir, trois critères principaux :
- Performance thermique (R-Value) : Plus R est élevé, meilleure est l’isolation.
- Impact environnemental : Privilégiez les matériaux biosourcés ou recyclés.
- Confort d’été : Certains matériaux stockent mieux la chaleur et retardent sa diffusion.
R ≥ 6 pour les murs / R ≥ 8 pour les toitures.
Les différents types d’isolants et leurs avantages
- Les isolants minéraux (laine de verre, laine de roche) : Très répandus, bon rapport qualité/prix.
- Les isolants biosourcés (ouate de cellulose, laine de bois, chanvre) : Performants et écologiques, parfaits pour la RE2020.
- Les isolants synthétiques (polystyrène expansé, polyuréthane) : Légers et efficaces mais moins écologiques.
- Les nouveaux isolants performants (aérogel, panneaux sous vide) : Hyper performants mais encore coûteux.
Quel isolant choisir selon son projet ?
- En maison neuve : Opte pour une isolation performante dès le départ, comme des panneaux en laine de bois ou ouate de cellulose.
- En rénovation : Privilégie l’isolation par l’extérieur pour réduire les ponts thermiques.
- Pour le confort d’été : Prends en compte le déphasage thermique, essentiel dans les régions chaudes.
Murs ? Toiture ? Sols ? Un isolant adapté à chaque besoin !
Avec la RE2020, bien choisir son isolation, c’est garantir un logement performant, confortable et écologique !
Par Camille Decambu
