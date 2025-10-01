De la maison individuelle aux grands ouvrages tertiaires, la préfabrication bois gagne du terrain. Trecobat, Ossabois et LCA Construction Bois, trois acteurs majeurs du secteur, partagent leur vision d'une filière en pleine transformation.

Plus rapide, plus performante sur le plan énergétique et désormais plus compétitive en termes de coûts, la préfabrication bois s'impose comme une solution incontournable pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques du secteur.

« Arriver hors d’eau, hors d’air avec une solution bois permet de gagner environ deux mois par rapport à une construction maçonnée classique », souligne Alban Boyé, président directeur général du groupe Trecobat. Plus concrètement, en ayant recours à la préfabrication, l’entreprise estime le gain à deux mois sur un projet de maison individuelle. Un atout majeur dans un contexte où les délais de chantiers pèsent lourd.

Le groupe Trecobat, fort de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et 600 collaborateurs, réalise chaque année près de 1 000 maisons individuelles, dont 45 % en bois, bien au-dessus de la moyenne nationale évaluée à 8-9 %.

« Historiquement, la maison bois séduisait surtout une clientèle aisée en quête de singularité. Aujourd’hui, grâce à la baisse des coûts et à l’industrialisation, elle attire aussi un public plus large, notamment les jeunes générations », constate Alban Boyé.

Une industrialisation au service de la qualité

La préfabrication permet de livrer des murs déjà équipés d’isolants, menuiseries, pare-pluie et pare-vapeur. « Nous produisons des éléments semi-finis en usine, avec un contrôle qualité rigoureux, bien plus fiable que sur chantier », précise le dirigeant de Trecobat. En résulte des ouvrages conformes à la RE2020 et atteignant régulièrement les seuils carbone de 2031.

Chez Ossabois, filiale du groupe GA Smart Building, cette logique industrielle est poussée encore plus loin avec la production 2D (panneaux) et 3D (modules volumétriques équipés). « Nos modules peuvent sortir d’usine entièrement aménagés, jusqu’à la salle de bains carrelée et testée », explique Yannick Sola, directeur général de la marque.

Avec 45 ans d’expérience et trois usines en France, l’entreprise revendique un taux de sinistralité extrêmement faible et une exigence : le zéro réserve à la réception des travaux.

Une réponse aux enjeux environnementaux

La préfabrication bois s’inscrit dans la transition écologique. Outre le faible impact carbone du matériau, elle réduit les déchets et optimise les transports. « Nous recyclons jusqu’à 98 % de nos déchets en usine, et un chantier de réhabilitation peut être mené en trois semaines, sans échafaudage ni intrusion dans les logements », détaille Yannick Sola.

Même constat chez LCA Construction Bois, PME familiale fondée en 1973 et aujourd’hui dirigée par Édouard Bonin : « Le bois est une ressource renouvelable. En France, nous exploitons qu’une petite partie de l’accroissement naturel des forêts ».

L’entreprise, qui a vu son chiffre d’affaires bondir de 9 à près de 30 millions d’euros en cinq ans, met en avant un cycle de transformation peu énergivore : coupe, sciage, assemblage. « Contrairement au béton, le bois ne nécessite pas de cuisson énergivore », souligne le dirigeant de la PME.

Améliorer les conditions de travail et les délais

Au-delà des gains techniques et environnementaux, la préfabrication améliore aussi le quotidien des ouvriers. « Travailler en atelier, à hauteur d’homme grâce à nos fosses spécifiques, est bien plus confortable et sécurisant que sur un échafaudage », explique Édouard Bonin.

Chez Ossabois, l’industrialisation favorise également la féminisation des équipes, grâce à des postes adaptés et moins pénibles.

Les délais de chantiers sont réduits de 40 à 60 % dans certains cas. Une rapidité qui séduit maîtres d’ouvrages et promoteurs, d’autant que les coûts sont aujourd’hui compétitifs. « Nous sommes désormais au même niveau de prix qu’une construction maçonnée classique, grâce à l’effet d’échelle et à l’optimisation de nos process », assure Alban Boyé.

Freins et perspectives

Malgré cet essor, des obstacles persistent. Pour LCA Construction Bois, le contexte réglementaire sur le risque incendie, influencé par le béton, constitue un frein : « On impose trop souvent d’encapsuler le bois, quand les pays scandinaves montrent que d’autres solutions existent ».

Autre difficulté : les délais de paiement allongés, qui pèsent sur la trésorerie des entreprises, particulièrement dans la préfabrication.

Du côté des industriels, les perspectives restent toutefois favorables. La montée en puissance de la RE2020, l’augmentation des coûts du béton bas carbone et une reconnaissance croissante par les assureurs devraient accélérer la demande.

« La construction hors-site n’est plus une option, c’est une alternative naturelle », estime Yannick Sola, qui appelle à une approche multi-matériaux et pragmatique : « Il n’y a pas une seule solution, mais une combinaison intelligente entre 2D, 3D et traditionnel ».

Un bel avenir pour la préfabrication bois ?

La filière bois bénéficie aujourd’hui d’une dynamique forte, portée par l’industrialisation, la transition écologique et une demande croissante des maîtres d’ouvrage. « Il faut former les nouvelles générations aux métiers du bois, des bureaux d’études aux chantiers », insiste Édouard Bonin.

Qu’il s’agisse de logements, d’ouvrages publics, de réhabilitations ou de bâtiments tertiaires, la préfabrication bois s’impose progressivement comme une réponse crédible et compétitive aux défis du secteur. « Pour nous, la maison bois est devenue une technique usuelle, au même titre que le béton ou la brique », conclut Alban Boyé.

Propos recueillis par Jérémy Leduc