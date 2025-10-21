Toitures-terrasses : le SNPU loue les atouts du polyuréthane

Les toitures-terrasses évoluent pour répondre aux enjeux environnementaux et urbains. Le SNPU valorise les performances du polyuréthane, matériau isolant et léger, à travers des réalisations concrètes.

Longtemps considérées comme de simples éléments techniques, les toitures-terrasses, ou rooftops, ont changé de statut. Désormais pensées comme une véritable « cinquième façade », ces surfaces peuvent être végétalisées, productrices d’énergie ou aménagées en espaces de convivialité.

Le SNPU (Syndicat National des Polyuréthanes) loue les atouts du polyuréthane pour réaliser des toits-terrasses.

Le polyuréthane, souvent appelé PU ou PUR, est un matériau omniprésent dans notre quotidien. On le retrouve dans une multitude d’objets, des meubles aux stylos, jusqu’aux pneus.

Il est aussi largement utilisé dans l’industrie en raison de ses propriétés techniques. Ce matériau se façonne facilement et peut être moulé en une seule pièce. Cette caractéristique renforce sa solidité tout en limitant les opérations d’assemblage, ce qui réduit les coûts de production. Sa légèreté, supérieure à celle des métaux, contribue également à diminuer les frais de transport lors de fabrications en série.

Un bon islolant, solide et facile à manipuler

Dans le secteur du bâtiment, le polyuréthane est reconnu pour ses bonnes performances d’isolation. Léger, il est simple à manipuler et n’impose pas de charge excessive sur les structures existantes, un avantage notamment en rénovation. Il offre une conductivité thermique faible, ce qui permet d’obtenir une bonne isolation avec une épaisseur réduite. Enfin, sa résistance mécanique lui permet de supporter le passage ou la compression, y compris sur les toitures ou les planchers.

C’est pour ces raisons que la Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg (Sers) a choisi ce matériau dans le cadre du vaste projet de reconversion la Manufacture des Tabacs de Strasbourg. Sur près de 1 000 m² de toitures-terrasses, des panneaux de polyuréthane de 190 mm ont été installés sous des systèmes de végétalisation semi-intensive et potagère. Cette solution, installée par un membre partenaire de la SNPU, contribue à limiter les îlots de chaleur urbains — jusqu’à 4 °C de moins en moyenne — et améliore la gestion des eaux pluviales grâce à un effet tampon et une filtration naturelle.

Autre acteur ayant fait le choix du polyuréthane, sur son site belge de Desselgem, l’usine Unilin Insulation a équipé les 15 000 m² de sa toiture-terrasse de panneaux en polyuréthane.Près de 10 000 m² accueillent également des panneaux photovoltaïques dédiés à l’autoconsommation.

Au siège de Oui Care au Mans, ce sont 1 100 m² de toiture-terrasse aménagés en espaces conviviaux et sportifs avec un terrain multisport, des jardins potagers, des pergolas et des zones de détente. Des panneaux polyuréthane de 110 mm d’épaisseur supportent ces installations.

Un produit difficile à recycler

Selon le Syndicat National des Polyuréthanes (SNPU), la surface totale de mousse en polyuréthane installée en 2023 en France atteint 28,3 millions de m³.

Cependant, le polyuréthane est issu de la pétrochimie et présente plusieurs limites majeures. Sa structure rigide empêche de le remodeler ou de le recycler facilement par simple fusion, rendant son recyclage complexe, coûteux et énergivore. En comparaison avec des isolants biosourcés comme la fibre de bois ou la laine de chanvre, le polyuréthane est moins respectueux de l’environnement.

De plus, ce matériau est inflammable et libère en cas d’incendie des gaz toxiques, ce qui pose des risques sanitaires importants.

Cependant, de nouvelles méthodes chimiques ouvrent des pistes pour son recyclage. Ces procédés pourraient permettent de décomposer le polyuréthane en composants réutilisables ou de le transformer sans recours à des substances toxiques, offrant ainsi l’espoir d’une meilleure valorisation de ce matériau largement utilisé dans notre quotidien.