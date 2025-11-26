Podcast
Teclit : isolation pour réseaux de refroidissement et de chauffage

Publié le 26 novembre 2025

ROCKWOOL propose un système d’isolation performant pour réseaux d’eau froide, climatisation et change-over, alliant efficacité thermique et sécurité incendie.
Teclit : isolation dédiée aux réseaux de refroidissement. Gain d’efficacité, rapidité de pose et sécurité incendie renforcée

Dans un contexte où la transition vers le bâtiment bas carbone, portée par la RE2020, est devenue prioritaire, le système Teclit de ROCKWOOL s’impose depuis comme une solution de référence pour optimiser les performances des installations thermiques, tout en répondant aux exigences de sécurité incendie.

Spécialement conçu pour l’isolation des installations de refroidissement (0 à 250 °C), Teclit offre un rendement thermique stable et une sécurité renforcée. Adapté à la fois aux conduits d’eau potable, d’eau de refroidissement et d’air froid, ce système permet de réaliser des économies substantielles grâce à un montage simple et rapide, réduisant significativement la durée d’installation.

Coquille Teclit PS COLD

Les performances thermiques exceptionnelles associées à la résistance au feu de la laine de roche font de Teclit une solution hautement efficace pour réduire les déperditions d’énergie et maximiser la sécurité des bâtiments.

→ Les avantages : 

  • FROID ET CHALEUR : convient aux températures de 0 à 250 degrés.
  • EXCELLENTE PERFORMANCE FACE AU FEU : grâce à la laine de roche. 
  • RÉSISTANCE : grâce à un film d’aluminium renforcé.
  • ROBUSTESSE : grâce aux propriétés thermiques durables et à la stabilité dimensionnelle que confère la laine de roche. 
  • INSTALLATION RAPIDE ET FACILE : avec une réduction de 30 % du temps d’installation.

→ Les composantes du système Teclit : 

  • Coquille Teclit PS Cold pour l’isolation des conduits 
  • Système de suspension Teclit Hanger 
  • Lamelle Teclit LM Cold
  • Bande d’aluminium résistante Teclit Alutape
  • Bande d’étanchéité souple Teclit Flextape
Système de suspension avec Teclit Hanger

 

