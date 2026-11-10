Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Treize hommes jugés pour fraudes à l'aide MaPrimeRénov'

Justice
Publié le 10 novembre 2026 à 10h00, par Virginie Kroun
Ce lundi 9 novembre, à Nanterre, un procès a ouvert et se déroulera jusqu'à ce vendredi, pour une affaire de fraudes à l'aide MaPrimeRénov' et escroqueries aux placements financiers. Treize hommes sont concernés et le préjudice estimé s'élève à près de 5 millions d'euros.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Au tribunal correctionnel de Nanterre, ce lundi 9 novembre, a commencé le procès d'un réseau à l'origine d'un vaste système de fraudes à MaPrimeRénov', aide à la rénovation énergétique. Montant du préjudice estimé : 4,84 millions d'euros.

Treize hommes sont jugés pour des degrés d'implication divers, d'après l'accusation : donneurs d'ordre, recruteurs ou encore « mules bancaires ». Ce terme désigne des personnes qui mettent leur identité au service de la création de sociétés fictives, afin d'ouvrir des comptes en banque, notamment à l'étranger.  

Tous libres sous contrôle judiciaire, les prévenus comparaissent pour blanchiment aggravé. Certains sont également poursuivis pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. Les faits présumés se concentreraient sur une période de 2021 à 2024.

Usurpation d'identité, escroqueries aux placements financiers...

 

Dans la partie civile, nous retrouvons l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et Drapo, entreprise intermédiaire dans le montage et la transmission des dossiers MaPrimeRénov'. 

Concrètement, l'affaire se divise en deux volets. Un premier concerne la constitution de faux dossiers MaPrimeRénov'. Ceux-ci étaient au nom de particuliers n'ayant demandé aucune aide. Les présumés fraudeurs ont perçu les aides de l'Anah, grâce à des devis, factures et mandats falsifiés.

Une manoeuvre gérée par deux équipes, dont une basée en France et une seconde opérant depuis Israël, indique le réquisitoire définitif du parquet, consulté par l'AFP. Les subventions indûment obtenues auraient par la suite basculé vers plusieurs comptes bancaires et sociétés-écrans, parfois sans activité économique réelle. 

Le second volet se penche sur des escroqueries aux placements financiers.  Des victimes étaient convaincues de souscrire des placements présentés comme rémunérateurs auprès d'une société d'investissement dont l'identité avait été usurpée. Une partie de l'argent investi était ensuite acheminée vers les structures utilisées par le réseau.

Les « mules bancaires » à la barre ce lundi

   

« J'ai honte, c'est extrêmement humiliant », a déclaré en pleurant l'une des personnes présentées comme une mule bancaire, affirmant avoir été à « des années-lumière » de se douter de faire partie d'un système de fraude organisé. 

L'audience du lundi a été consacrée aux interrogatoires de ces recrues. Il s'agit d'hommes généralement en situation de précarité. 

Quatre autres mis en cause dans cette affaire, dont le rôle était central dans l'organisation du réseau, ont déjà été jugés mi-octobre, lors comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Des peines de 12 à 22 mois de prison ferme ont été prononcées, assorties d'amendes comprises entre 130 000 et 150 000 euros. 

Le dossier nous rappelle celui d'un détournement de 1,13 million d'euros d'aides MaPrimeRénov', pour lequel sept hommes ont été jugés en mars dernier

Pour rappel, l'Anah indique avoir déjoué 21 000 tentatives de fraudes en 2025. En juin dernier, la  direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé muscler ses contrôles sur la rénovation énergétique, avec 1 000 entreprises surveillées.

Avec AFP

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.