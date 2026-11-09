Raphaël Glucksmann a dévoilé son plan pour sa « révolution écologique » prévue dans son programme présidentiel. Parmi les chiffres clés : 200 milliards d'euros, avec des mesures ciblant les énergies renouvelables et le nucléaire.

200 milliards d'euros. Voilà à combien Raphaël Glucksmann, candidat Place publique (gauche sociale-démocrate) à la présidentielle 2027, chiffre les investissements publics consacrés à sa « révolution écologique ».

Annoncé ce lundi 9 novembre, lors d'un point presse à Paris, ce plan veut engager « la sortie des énergies fossiles », en inscrire le principe de « République écologique » dans la Constitution ou l'adoption d'une « loi de programmation écologique».

Poursuite du mix EnR et nucléaire

Plus concrètement, les ambitions du prétendant à l'Élysée se concentrent sur l'énergie renouvelable. L'objectif : «plus que doubler » sa production d'ici 2035, tout en pérennisant l'énergie nucléaire. En soi, un mix énergétique qui s'est illustré dans les quinquennats d'Emmanuel Macron, y compris le second, en témoigne la troisième programmation pluriannuel de l'énergie (PPE 3).

Parmi d'autres propositions figurent un «moratoire sur les hausses de taxes sur l'électricité » ou la création d'un Pass Mobilité Durable à 1 euro par jour pour les moins de 25 ans. La vente à tarif social (à raison d'1 euro par jour) d'un million de pompes à chaleur est également une piste. Cette mesure se fera-t-elle en plus de l'expérimentation de l'offre intégrée PAC, qui fait débat ? Rien n'est moins sûr avant les élections du printemps prochain...

Le budget public que prévoit Raphaël Glucksmann proviendrait de différentes sources fiscales. D'abord « une contribution exceptionnelle » de 5 % des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Un levier permettant de constituer « un fonds dont la vocation est de rendre notre pays habitable », explique le candidat.

Montant de ce fond : 50 milliards d'euros, d'après Yannick Jadot, sénateur écologique et chargé de déploiement du programme environnemental prévu par Raphaël Glucksmann. Une autre partie sera financée par une taxe européenne sur les superprofits pétroliers et gaziers, un emprunt écologique européen, la suppression des exonérations fiscales sur le kérosène des vols intérieurs, une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion ainsi qu'un ciblage fiscal des jets privés et des yachts.

En parallèle de ces recettes publiques, M. Glucksmann espère « un effet d'entraînement » avec des investissements privés, tout particulièrement sur la production d'énergies renouvelables.

Toutes ces mesures correspondent à «un 13e mois de réduction des dépenses contraintes », a indiqué M. Jadot. Un second chapitre du projet écologique, dévoilé dans quelques semaines, se penchera sur l'eau, l'agriculture, les pollutions la santé et la biodiversité.

Avec AFP