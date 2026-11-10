Précarité énergétique : 3,5 millions de ménages concernés en France

Alors que la précarité énergétique continue de s'aggraver en France, les associations dénoncent les restrictions qui affectent les aides à la rénovation et l'accompagnement des ménages modestes. À quelques mois de la présidentielle de 2027, elles réclament des financements pérennes et une politique de rénovation plus ambitieuse.

À l'approche de la sixième Journée contre la précarité énergétique, prévue le 18 novembre, les derniers chiffres présentés mardi 10 novembre, lors d'une conférence de presse organisée à Paris par la Fondation pour le Logement et ses 20 organisations partenaires, témoignent de l'ampleur du phénomène.

Selon le baromètre 2026 du Médiateur national de l'énergie, 35 % des foyers interrogés déclarent avoir souffert du froid dans leur logement, tandis que 65 % ont subi la chaleur durant l'été, soit une hausse de 16 points en un an. 34 % affirment avoir rencontré des difficultés à régler leurs factures d'énergie.

Lors de cette conférence, les associations ont notamment alerté sur le non-renouvellement annoncé de plusieurs programmes financés dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), destinés à accompagner les ménages modestes dans la rénovation de leur logement. Une décision qui vient s'ajouter aux restrictions budgétaires touchant les dispositifs publics d'aide à la rénovation énergétique, également dénoncées par les organisations.

Selon les données présentées par Christina Nirup, coordinatrice de l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 3,5 millions de ménages étaient en situation de précarité énergétique en 2024, soit 11,5 % des foyers, « un niveau record » sur les dernières années. Cet indicateur, fondé sur la part des revenus consacrée aux dépenses d'énergie, ne reflète toutefois pas toutes les situations de précarité. Il exclut notamment les ménages qui renoncent à se chauffer suffisamment pour limiter leurs factures.

La facture énergétique annuelle moyenne des logements a par ailleurs atteint 2 071 euros en 2024, selon les données du Service des données et études statistiques (SDES) reprises par les organisateurs. Une pression financière qui pourrait encore s'accentuer avec la hausse des prix de l'énergie.

La Fondation pour le Logement alerte notamment sur une augmentation de plus de 50 % du prix repère du gaz depuis avril 2026 et sur le renchérissement du fioul domestique. À l'approche de l'hiver, les associations font déjà état de ménages qui retardent, voire renoncent à remettre leur chauffage en marche, au risque de dégrader leur santé. Les conséquences sanitaires de la précarité énergétique sont multiples : maladies respiratoires favorisées par l'humidité et les moisissures, mais aussi effets du froid et des fortes chaleurs sur la santé mentale.

Des emplois et des chantiers aussi menacés

Annoncée fin octobre, la décision gouvernementale de ne pas reconduire plusieurs programmes financés dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE) suscite l'opposition des structures qui les portent. Parmi les dispositifs concernés figurent Territoires zéro exclusion énergétique, porté par Stop Exclusion Énergétique, le Slime, porté par Cler solutions, ou encore Toits d'abord, développé par la Fondation pour le Logement.

Destinés notamment aux ménages modestes, ces programmes permettent de les accompagner tout au long de leur projet de rénovation énergétique, depuis les premières démarches jusqu'à la réalisation des travaux.

« Il n'y a pas de rénovation efficace et de rénovation tout court pour ces foyers modestes sans accompagnement adapté et renforcé », insiste Chantal Mainguené, directrice générale de Stop Exclusion Énergétique.

Dans le cadre du programme Territoires zéro exclusion énergétique, 2 000 ménages ont ainsi été accompagnés en trois ans, selon la responsable associative. Le dispositif repose sur un parcours de 24 étapes, comprenant notamment le repérage des ménages, le montage des dossiers de financement, le choix des artisans et le suivi des travaux.

Au-delà des ménages, la décision pourrait également fragiliser l'emploi et l'activité économique générés par ces programmes. Éléonore Vinais, responsable de projets précarité énergétique chez Cler Solutions, qui porte le programme Slime, déployé dans plus de 50 collectivités et ayant permis d'accompagner 12 000 ménages très modestes, estime que 250 emplois seraient menacés par l'arrêt des financements de Slime.

« La décision de supprimer ces programmes se répercute à de multiples niveaux », souligne Chantal Mainguené. « Pour notre programme, sur quatre années supplémentaires, 10 000 logements rénovés, cela représente 450 millions d'euros de chantiers », avance-t-elle.

Le gouvernement justifie cette réorientation des financements CEE par sa volonté de privilégier l'électrification des usages, notamment le déploiement des pompes à chaleur. « Simplement mettre une pompe à chaleur dans les logements des personnes propriétaires modestes qui vivent dans un logement qui a plein d'autres problèmes structurels, ça ne va pas du tout suffire pour régler le problème, cela peut même augmenter le montant des factures d'énergie dans certains cas », souligne Maïder Olivier, chargée de plaidoyer à la Fondation pour le Logement et coordinatrice de la Journée contre la précarité énergétique.

Des aides en recul et des règles assouplies

L'arrêt annoncé du financement de ces programmes intervient alors que le secteur de la rénovation énergétique connaît déjà un recul de son activité. Selon le bilan de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), 110 835 logements ont bénéficié de MaPrimeRénov' au premier semestre 2026, soit une baisse de 29 % sur un an. Un recul que la Fondation pour le Logement attribue notamment aux restrictions budgétaires successives qui ont affecté le dispositif.

La Fondation pour le Logement critique également le projet de loi Relance logement, qui prévoit d'accorder aux propriétaires bailleurs de passoires thermiques un délai supplémentaire de trois à cinq ans pour réaliser leurs travaux. Une mesure qui assouplirait le calendrier fixé par la loi Climat et résilience de 2021, dont les premières obligations sont entrées en vigueur en 2025.

« Ce qui nous inquiète le plus dans la version actuelle du texte, c'est qu'il est très déséquilibré, l'engagement à faire les travaux n'est pas assez sécurisé », déplore Maïder Olivier. Elle propose « une baisse du loyer, le temps de réaliser les travaux », afin de compenser les désagréments subis par les locataires et d'inciter les propriétaires à engager les rénovations.

Les modifications successives du diagnostic de performance énergétique (DPE) suscitent également des critiques. « Il y a une partie de cette baisse qui est uniquement liée à des changements dans les modes de calcul », déplore la représentante de la Fondation pour le Logement. L'abaissement du coefficient de conversion de l'électricité en énergie primaire, passé de 2,3 à 1,9 en janvier 2026, a en effet permis à plusieurs centaines de milliers de logements de sortir des classes F et G sans travaux de rénovation. Une nouvelle baisse du coefficient, de 1,9 à 1,7, est prévue au 1er janvier 2027, avec environ 300 000 logements supplémentaires susceptibles de sortir du statut de passoire énergétique, selon les estimations gouvernementales.

Huit propositions adressées aux candidats à la présidentielle

À quelques mois de l'élection présidentielle de 2027, les 20 organisations à l'origine de la Journée contre la précarité énergétique aimeraient peser sur les orientations de la prochaine politique du logement. Leur charte, composée de huit mesures, demande notamment un budget annuel d'au moins 4 milliards d'euros pour MaPrimeRénov', inscrit dans un engagement pluriannuel, ainsi que le maintien des obligations de rénovation des passoires thermiques.

Les associations demandent également de réorienter les aides vers une rénovation plus complète des logements, notamment en conditionnant l'accès à MaPrimeRénov' à la réalisation d'au moins deux gestes de rénovation pour les passoires thermiques (F et G). Elles réclament davantage de moyens pour les travaux d'amélioration de l'enveloppe du bâtiment, notamment l'isolation et la ventilation, plutôt qu'une politique concentrée sur le seul remplacement des systèmes de chauffage.

Concernant le confort d'été, les associations souhaitent qu'avant l'été 2027, les protections solaires et les brasseurs d'air soient éligibles à MaPrimeRénov' « simple geste » et aux CEE et qu’un droit pour les locataires de disposer de ces équipements soit créé.

Autre priorité : pérenniser les programmes d'accompagnement des ménages modestes. Les organisations proposent enfin la création d'une filière professionnelle commune aux secteurs de l'habitat, du social, de l'énergie et de la santé, reposant sur des référentiels métiers partagés, des formations qualifiantes et une reconnaissance nationale des compétences. Une structuration qui nécessiterait, selon elles, des financements dédiés pour former les professionnels et déployer ces dispositifs sur l'ensemble du territoire.