Une nouvelle enquête judiciaire s'intéresse aux activités immobilières sur l'île de Cavallo. Les investigations portent sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée et ont donné lieu à des perquisitions en Corse et dans la région niçoise.

Le parquet national financier (PNF) a mené, mercredi 4 novembre, une opération de perquisitions sur l'île de Cavallo, en Corse-du-Sud, ainsi que dans la région niçoise, dans le cadre d'une enquête pour des faits présumés de « blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée ». Une agence immobilière de luxe et plusieurs villas figureraient parmi les lieux visés, selon Corse-Matin.

Confirmant auprès de l’AFP, dimanche 8 novembre, les informations du quotidien corse, le PNF a précisé que l'enquête avait été confiée, depuis quelques mois, à la section de recherches de la gendarmerie de Corse. L'opération a mobilisé une vingtaine de militaires de cette unité, appuyés par des enquêteurs numériques de l'Unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale (UNPJ). Un magistrat du PNF était présent, tandis que les forces aériennes de la gendarmerie apportaient leur concours.

Le parquet n'a pas communiqué davantage d'éléments sur les investigations en cours.

L'île déjà au cœur de plusieurs affaires d'urbanisme

Surnommée l'« île des milliardaires », Cavallo, située au large de Bonifacio, a déjà été concernée par plusieurs enquêtes portant notamment sur des infractions environnementales, des manquements aux règles d'urbanisme et des faits de corruption.

En septembre, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné le promoteur immobilier Antony Perrino et son père à une amende de 500 000 euros pour la construction illégale de bungalows sur l'île. La juridiction a également ordonné leur destruction.

Les deux hommes étaient poursuivis pour avoir installé et maintenu, entre 2018 et 2024, 37 résidences mobiles représentant une surface totale de 1 000 m², en dehors des emplacements autorisés et malgré plusieurs relances des services de l'État. Ces installations avaient été réalisées sans permis de construire, dans une zone naturelle du plan local d'urbanisme (PLU) de Bonifacio où toute construction est interdite.

« Le coeur de (ce) dossier, c'est huit ans de mépris total de l'urbanisme pour faire de l'argent sur l'île de Cavallo, une zone de non-droit », avait dénoncé le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre lors de l'audience de mai.

Avec AFP