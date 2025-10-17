ConnexionS'abonner
SYSCOBAT

2 impasse du lac
31140 AUCAMVILLE
France
Syscobat est une société Toulousaine spécialisée dans le système constructif bois/béton B2R+.

Nous assurons l'ensemble des activités d'ingénierie de conception en étroite collaboration avec le maître d'ouvrage, l'architecte et l'ensemble des bureaux d'études techniques et bureau de contrôle.

Nous vous proposons des panneaux muraux entièrement adaptables pour tous vos projets immobiliers, maisons individuelles, logements collectifs, immeubles de grande hauteur, bureaux, Etc...

Nous vous proposons également une maquette numérique qui vous permettra de planifier et coordonner l’exécution des différentes étapes de la construction, facilitant ainsi le suivi et l'avancement du chantier.

Le savoir-faire de Syscobat

  • Système de construction inversée
  • Fond de coffrage pour dalle pleine béton avec plans imprimés
  • Plaque de coffrage pour plafonds/planchers avec plans imprimés
  • Système constructif biosourcé bas carbone à système de traçabilité numérique
  • Panneau mural bois béton B2R+

