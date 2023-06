Examiné début juillet en séance publique au Sénat, le projet de loi pour le plein emploi comprend des mesures telles que la refonte de Pôle Emploi, qui deviendra France Travail. Quelles transformations prévoit ce nouvel opérateur ? Mais surtout : quelles attentes peut-on avoir de la structure en termes de recrutements dans des secteurs en pénurie de main d’oeuvre, tels que le BTP ? Réponses avec la Capeb et la FNTP.

En avril dernier, Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, présentait à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, un rapport. Ce document est le fruit d’une concertation sur la création de France Travail, l’opérateur censé remplacer l’actuel Pôle Emploi.

La réforme intègre le projet de loi pour le plein emploi, qui doit être débattu en séance publique au Sénat dans la semaine du 10 juillet 2023.

#ObjectifPleinEmploi | Les ministres @OlivierDussopt, @JCCombe et @GDarrieussecq ont présenté aujourd’hui en Conseil des ministres le projet de loi pour le plein emploi. En savoir plus : https://t.co/BsnD8yCGQspic.twitter.com/BMKG8U4pwp — Ministère du Travail (@Travail_Gouv) June 7, 2023

L'objectif de ce texte ? Réduire autour de 5 % le chômage d’ici 2027. Car « si le chômage a baissé ces dernières années [à 7,1 %, NDLR], de nombreuses personnes n'arrivent pas à retrouver un emploi. Dans le même temps, de nombreuses entreprises peinent à recruter », lit-on sur le site du service public. Et selon le gouvernement, ce phénomène s’explique par « l’émiettement des procédures », « les ruptures de parcours », ainsi que les « surcharges administratives ».

Concrètement, France Travail remplacerait Pôle Emploi à partir du 1er janvier 2024 et mobilisera entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros sur la période 2024-2026. Un budget consacré à deux objectifs : « un meilleur accompagnement à toutes les personnes qui ne sont pas capables de retrouver seules un emploi » et « renforcer l’accompagnement des entreprises dans leurs processus de recrutement ».

« Ça ne doit pas juste être l’énième opérateur de l’État »

Sur le papier, le projet de réforme a de quoi séduire certains secteurs en pénuries de main d’oeuvre, tels que le BTP.

« Bien sûr que depuis des années la profession du bâtiment est en tension », nous réaffirme Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb). « On est très attentifs à tous les moyens qui permettront à ce que de recruter. Puisqu’on a besoin d’attirer beaucoup de main d’oeuvre et de compétences, en tant que salarié de l’entreprise, mais également en tant que créateur et repreneur d’entreprise », poursuit-il.

Même son de cloche pour Laurent Amar, président de la commission Formation de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP). « Il n’a échappé à personne que le chômage est en train de baisser et que toutes les branches professionnelles se battent un peu les nouveaux enfants, les plus jeunes, et ceux qui sont en reconversion », expose-t-il, en précisant : « On souhaite que cela fonctionne, et on va être attentifs aux résultats. Ça ne doit pas juste être l’énième opérateur de l’État, l’énième réforme qui va s’empiler sur les autres services publics de l’emploi qui existent ».

Schéma du réseau France Travail - Source : Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion

La transformation de Pôle Emploi en France Travail implique justement la création d’un réseau France Travail, regroupant : France Travail, l'État, les collectivités locales, Cap emploi, mais aussi les missions locales. « Un comité national France Travail, présidé par le ministre de l’emploi, sera institué pour fixer les règles de fonctionnement du réseau. Des comités territoriaux sont aussi prévus aux niveaux régional et départemental, et si besoin, dans les bassins d'emploi », est-il écrit sur le site du service public.

Mieux déployer les agences France Travail, territoire par territoire…

La notion de bassin d’emploi dans le déploiement de France Travail a son importance pour Jean-Christophe Repon. L’attention de France Travail doit avoir une approche « bassin d’emploi par bassin d’emploi », tout en connaissant « nos spécificités de métiers », et travaillant « en bonne entente avec les Capeb départementales et régionales ».

« On a besoin d’avoir une instance, un outil, qui nous permette vraiment de faire, territoire par territoire, matcher les demandeurs d’emploi, ou les gens qui veulent créer une entreprise, avec les besoins spécifiques du territoire », défend le président de la Capeb.

Pareil pour Laurent Amar, car c’est auprès des missions locales que les besoins sont recueillis. « Il faut qu’on arrive à sortir de la centralisation en France. La centralisation a du bon en termes de mise en place des outils et d’attribution des moyens. Par contre, cela éloigne les décisions des besoins », soutient le président de la commission Formation de la FNTP.

« Par contre, chacun doit avoir son boulot. On ne peut pas prendre les décisions au niveau des territoires. Il faut que les infos et besoins soient récoltés, discutés, agrégés de manière très transparente, en faisant participer idéalement les partenaires sociaux, qu’il s’agisse d’organisations patronales ou salariales. Ces choses ne doivent pas être centralisées, concentrées uniquement par l’État au travers de France compétences ou des régions. Il faut que nous, les branches professionnelles et donc l’opérateur de compétences de chaque branche, gardions la main sur ces dispositifs, parce qu’on connait plus finement que les autres les besoins », abonde-t-il.

Pour les Intercommunalités de France, la création de France Travail ne suffira pas… Malgré les ambitions du projet de loi plein emploi, notamment à travers la naissance de France Travail, le gouvernement « risque de manquer sa cible en n’associant pas directement les intercommunalités », juge l’association Intercommunalités de France. « Les obstacles à l’emploi sont multiples et l’organisation d’un parcours cohérent pour les demandeurs d’emploi se heurte à la multiplication des porteurs de solutions, publics et privés, qui contribuent à leur accompagnement. En parallèle, la perspective de la réindustrialisation et de la transition écologique exige un investissement inédit dans les compétences et la formation des travailleurs de demain », juge le représentant des intercommunalités. L’organisation appelle à « une approche pragmatique », « en s’appuyant sur les réseaux d’acteurs et les solutions existantes, un plein emploi qualitatif qui assure une meilleure qualité de vie au travail est possible ». D’autant que selon l’association, 86 % des intercommunalités interviennent déjà dans le domaine de l’emploi, avec des actions coordonnées au cadre de vie. Intercommunalités de France a donc soumis au gouvernement et aux parlementaires une liste de 15 propositions en ce sens, organisées autour de trois grandes idées: « améliorer la qualité de vie et l’environnement de travail », « faire émerger des viviers de compétences et des parcours professionnels dans les territoires », et « intégrer l’intercommunalité comme acteur clé des politiques d’emploi, d’insertion, de formation et d’orientation ».

… pour mieux interagir avec les entreprises du BTP…

« Il n’est pas question de bazarder Pôle Emploi », insiste cependant Laurent Amar. « Il est question de faire en sorte que les différents endroits où s’exercent les compétences de France Travail puissent être en relation et soient interconnectés. Que chacun arrête de nager dans son couloir de nage ».

Car entre Pôle Emploi et le BTP, planait un manque de communication. C’était en tous cas le ressenti à l’échelle de l’artisanat du bâtiment, jusqu’à ce que la Capeb signe une convention avec Pôle Emploi en juin 2021. Depuis, le président de la confédération note une proactivité de l’opérateur pour l’emploi, et des rencontres de plus en plus fréquentes avec les entreprises du secteur, afin de mieux cerner le nombre de main d’oeuvre à recruter et les profils recherchés.

« Et ça, c’est essentiel, parce que cela permet de tisser un lien de confiance entre l’artisan et Pôle Emploi, qu’on n’avait perdu ces derniers temps », affirme Jean-Christophe Repon, selon qui l’artisanat du bâtiment était « peu satisfait du service rendu. Et là on a cette sensation que les collaborateurs de Pôle Emploi et du futur France Travail ont pris une démarche de plus grande écoute des artisans. En toute sincérité, c’est une approche qui est un peu naissante pour Pôle Emploi, et qui doit être plus prégnante dans France Travail », nous explique-t-il.

D’autant qu’à l’échelle des petites entreprises et des artisans du bâtiment, « on n’a pas la partie DRH ou ressources humaines. Donc le chef d’entreprise a lui-même la responsabilité de définir les fiches de poste. C’est pour ça qu’on a créé un outil prêt à l’emploi, avec la totalité des activités de l’entreprise du bâtiment, pour qu’il puisse mener la bonne réflexion, et définir le bon profil de post,e et non pas chercher le mouton à cinq pattes », souligne le président de la Capeb.

Appelé Articompétences, l’outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) compile des fiches de poste réalistes par rapport à la taille desdites entreprises. « Parce qu’il faut qu’on ait des compétences spécifiques pour le bâtiment, et aussi spécifiques à la taille de l’entreprise. L’emploi dans une TPE n’est pas l’emploi dans une PME. Ce n’est pas uniquement la spécificité bâtiment qu’il faut développer, c’est la spécificité de nos entreprises de petite taille. On a besoin de compétences polyvalentes qui couvrent l’ensemble de nos chantiers », justifie Jean-Christophe Repon. « Et on a besoin d’avoir dans le futur France Travail, des Pôle Emploi modernes, qui puissent relayer nos fiches de travail qu’on va constituer », nous revendique-t-il, et aussi mieux travailler la qualité des fichiers, afin de mieux faire rencontrer la demande et l’offre d’emploi.

… et valoriser leur image auprès des potentielles recrues

Le tout en ciblant une population en particulier : les jeunes. « On a un vrai besoin de bascule des entreprises. Je vous le dis avec approximation : on va avoir plus de 55 ans dans les entreprises que de moins de 30 ans. C’est un vrai problème de par la nature des travaux à réaliser », nous confie Laurent Amar.

️ Une démarche toujours + engagée pour améliorer la santé au travail ! La @FNTP renouvelle sa convention de partenariat pour 5 ans en présence d'@Olivierdussopt, de la CNAM, de l’INRS et de l’OPPBTP. Une politique de prévention forte et ambitieuse.



https://t.co/Ldp2qucWPfpic.twitter.com/3mZK2Gz4zz — Les Travaux Publics #ActeursPourLaPlanète ‍ (@FNTP_info) May 11, 2023

Pour répondre à cet enjeu de pyramide des âges, le président de la commission Formation de la FNTP envisage, pour les métiers des travaux publics « une grande tendance de donner du sens, d’expliquer que ces métiers ne sont plus du temps de la mine, qu’ils ont évolué qu’on a des drones, qu’on fait du traitement de données, qu’ils sont attractifs en termes de sciences, de technologies, en termes d’accompagnement de transition écologique, de rémunération et de conditions de travail».

Et est-ce que France Travail doit participer à la construction de cette image ? « Indéniablement c’est évident. Je pense que les métiers que nous représentons et les entreprises que nous représentons peuvent permettre à la jeunesse ou aux jeunes en reconversion de bien vivre nos métiers », nous répond Jean-Christophe Repon, pour ce qui est de l’artisanat du bâtiment.

Le président de la Capeb ajoute même : « On parle de rénovation énergétique d’ici 2050. Donc logiquement on a trente ans d’activité de qualité, où on va amener des solutions aux particuliers, nos clients : pour moins de consommations, pour mieux vivre l’habitat. En fait, on va améliorer le quotidien de nos citoyens. Il n’y a rien plus de gratifiant ». D’autant que « c’est vraiment une entreprise de proximité. La TPE ne va pas vous demander de faire 300 km pour faire un chantier. La TPE travaille à 15 km, c’est important aussi pour la qualité de vie au travail ».

#JPC2023 "Avec 7 millions de passoires thermiques et 90% de logements à rénover d’ici 30 ans, la #transitionenvironnementale est une opportunité d’activité pour les entreprises artisanales du #bâtiment" @reponcapeb, président de la #CAPEB. pic.twitter.com/yCL3NUvhkm — La CAPEB (@capeb_fr) June 22, 2023

M. Repon relève également : « Quand on voit que toute cette génération Z veut être indépendante : c’est l’esprit même de l’artisan et de l’entreprise artisanale. On va bien en vivre, dans le rythme dans lequel on a envie de bien vivre. Si j’ai envie de gérer mon entreprise sur une semaine de quatre jours, je la gère sur une semaine de quatre jours, si j’arrive à entrer mon carnets de commandes et que les revenus sont à la hauteur ».

Il ne manque plus que France Travail communique sur l’intérêt de ces parcours.

Le contrat d’engagement, une voie vers la reconversion dans le BTP ?

Mais au-delà de la communication, quelle place aura France Travail dans la reconversion de demandeurs d’emploi vers le BTP ?

La réponse est peut-être dans le contrat d’engagement. Le modèle n’est pas sans rappeler le contrat d’engagement réciproque (CER), qui affiche les actions et démarches que le bénéficiaire du RSA doit réaliser en échange de l’aide. Le contrat d’engagement reprend le même principe, sauf qu’il concerne tout inscrit à France Travail, c’est-à-dire ceux pouvant percevoir l’allocation chômage, mais aussi le RSA. Ces derniers auront pour obligation de signer ce contrat, qui « "comportera un plan d’action qui précisera le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement, qui sera ainsi adapté aux besoins de la personne". Il sera notamment demandé aux signataires de participer aux actions proposées, à la formation, à l'immersion et aux ateliers. Le contrôle de ces engagements sera réalisé par France Travail qui pourra, en cas de non-respect, radier la personne de la liste des demandeurs d'emploi », indique le service public sur son site.

En complément, « "des parcours d'accompagnement intensifs" seraient proposés aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) par la mise en place d'activités d'accompagnement de 15 à 20 heures par semaine en vue de leur insertion », découvre-t-on également. Et ce alors que « 50 % des bénéficiaires du RSA ne suivent pas de formation ou d’accompagnement », avait déploré en mars dernier le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire sur le plateau de LCI.

« On avait regardé au niveau des pratiques d’orientation des jeunes, des choses hétérogènes, pas forcément orientées vers l’emploi », confirme de son côté M. Amar. Cependant, « ce projet de loi et ce contrat font peu référence aux besoins des entreprises, à leurs besoins en compétences qui évoluent, que ce soit au niveau de contrat d’engagement, ou que ce soit au niveau du plan d’action du demandeur. Il y a un décalage entre ce contrat d’engagement tel qu’il est présenté, et le dialogue qu’on a pu faire durant les travaux de concertation avec Thibaut Guilluy ». En outre, « 76 % des contrats d’engagement actuellement signés par les bénéficiaires du RSA ne contiennent aucune action de visée d’emploi », dénombre le président de la commission Formation de la FNTP, en s’appuyant sur les chiffres publiés dans le Journal officiel du Sénat fin mai. « Ce sont des choses qu’il va falloir faire évoluer ».

Pour Jean-Christophe Repon, le contrat d'engagement « peut être dans une découverte des métiers intéressants évidemment ». « Nous avons déjà des propositions qu’on avait mises dans la convention avec Pôle Emploi de création d’entreprise. On prenait des sessions entières de demandeurs d’emploi qui se posaient le questionnement d’une réorientation et on leur faisait découvrir l’ensemble des métiers du bâtiment, pour les pousser à réfléchir sur une formation qui correspondrait à une appétence : plombier-chauffagiste, couvreur, installateur de photovoltaïque », nous raconte le président de la Capeb.

Et les profils de ces professionnels en reconversion étaient divers : informaticiens, ingénieurs, technico-commerciaux ou bien des collaborateurs des grands-groupes (majors du BTP ou autres), « désabusés » et qui cherchaient « une formation dite manuelle, technique et qui retrouve de l’opérationnel, du concret dans le quotidien ».

Ainsi, France Travail doit « être le relai de passerelle les secteurs d’activité qui seraient moins porteurs, pour amener vers des secteurs porteurs comme le bâtiment ».

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock