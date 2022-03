La DGCCRF publie un rapport sur les anomalies dans les CCMI

Le Pôle Habitat FFB appelle à plus de contrôles et sanctions Le Pôle Habitat FFB a réagi à la publication de cette enquête, rappelant que le CCMI constitue en effet le contrat le plus sécurisé pour les particuliers. La fédération se félicite de cette enquête, et appelle à « davantage de contrôles » pour sanctionner les « faux-constructeurs » qui mettent à mal la réputation de tout un secteur. « Dans l’intérêt des clients, le Pôle Habitat FFB met à disposition de ses adhérents des formations, des guides, et surtout des contrats de construction de maison individuelle, y compris dématérialisés, strictement conformes à la législation et mis à jour selon les évolutions réglementaires », souligne ainsi Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB.