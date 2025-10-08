Nouvelle gamme ALPHA GO : gagnez du temps sur vos interventions
La gamme ALPHA GO est conçue pour les circulateurs autonomes et intégrés dans les applications de chauffage domestique, elle offre un confort accru et des économies d’énergie aux résidents.
Pour les installateurs, elle simplifie la mise en service et élimine les incertitudes, offrant un système efficace grâce à une configuration guidée disponible dans l’application GRUNDFOS GO. Elle assure également un remplacement rapide et simple des circulateurs existants, qu’ils soient récents ou anciens.
La gamme comprend 2 modèles principaux : l’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO. Avec ce portefeuille simplifié, il vous suffit d’avoir deux circulateurs pour affronter presque tous les scénarios.
- L’ALPHA1 GO remplace les anciens circulateurs intégrés, en particulier les circulateurs à trois vitesses comme les Grundfos UPS, ainsi que les modèles ALPHA1L et ALPHA1.
- L’ALPHA2 GO remplace les circulateurs intégrés plus récents, en particulier Grundfos UPM3 et UPM4, ainsi que les anciennes générations ALPHA, comme l’ALPHA2 et l’ALPHA3.
Avec seulement deux circulateurs dans le véhicule, les professionnels peuvent intervenir dès la première visite, réduisant les délais et les coûts. Cette approche simplifiée répond aux besoins du terrain tout en garantissant performance et fiabilité.
Ogar, un concentré de « toutes les technologies du groupe Seguin »
L’arrivée de l’automne est une période clé pour les spécialistes du chauffage. Pour Seguin, c’est l’occasion de lancer sa gamme Ogar, rassemblant poêles et inserts à bois.
