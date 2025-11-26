Dalkia remporte la concession du réseau de chaleur parisien pour 25 ans, promettant un mix plus vert et des tarifs maîtrisés. Il devance ainsi le concessionnaire sortant Engie.

La Ville de Paris a annoncé mardi 25 novembre avoir choisi de confier à Dalkia la concession de son réseau de chaleur urbain, un marché de 15 milliards d’euros sur 25 ans, devançant ainsi le concessionnaire sortant Engie, également en lice. Ce choix doit être soumis au Conseil de Paris à la mi-décembre.

Le réseau de chaleur parisien, le plus vaste de France et le deuxième d’Europe après Berlin, alimente environ un million d’habitants de la capitale et de 16 communes voisines des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Via plus de 500 km de canalisations souterraines, il chauffe près d’un quart des bâtiments de Paris : des copropriétés, des entreprises, la quasi‑totalité des hôpitaux parisiens, des monuments historiques comme le Grand Palais, le musée d'Orsay ou l’Opéra Garnier.

L’offre de Dalkia, filiale d’EDF, a été jugée meilleure à celle d’Engie, qui exploite les infrastructures depuis 1927. Elle s’est distinguée par le « verdissement massif » du mix énergétique proposé, « qui va nous permettre de sortir du gaz fossile », a expliqué Dan Lert, adjoint à la maire PS Anne Hidalgo, chargé de la transition écologique et de l’énergie, lors d’un point de presse. Pour renforcer sa candidature, Dalkia avait présenté son projet au sein d’un consortium réunissant Eiffage et RATP Solutions Ville.

Sortir de l'énergie fossile 200 000 logements supplémentaires

Environ 3,4 milliards d’euros seront investis sur 25 ans afin de faire passer la part d’énergies renouvelables dans la production de chaleur à 76 %, contre 50 % actuellement, en s’appuyant notamment sur l’incinération des déchets, la biomasse et la géothermie.

L’équivalent de 200 000 logements supplémentaires pourront « abandonner leur chaudière au gaz ou au fioul », a indiqué Dan Lert. L’élu écologiste a également souligné les « excellentes garanties sur la maîtrise des tarifs », qui doivent assurer « la stabilité des factures d’énergie des Parisiens ».

« Nous serons en mesure de faire baisser les prix en 2027, dès le début de la concession, pour 69 % des usagers. Cette baisse sera particulièrement marquée pour les logements et nous serons en mesure de les maîtriser durant les 25 années de la concession », a assuré Dan Lert.

Une « attribution précipitée » à l'approche des municipales

Le réseau de chaleur parisien est actuellement exploité par une société d'économie mixte, la CPCU, détenue par Engie à 66,5 % et la ville de Paris à 33,5%. Cette concession prendra fin au 31 décembre 2026.

« Ce n'est évidemment pas l'issue que nous attendions au regard de la qualité et de l'ambition de l'offre qui a été défendue par les équipes d'Engie », a réagi dans un communiqué l'énergéticien. La mairie a précisé que le groupe recevrait un dédommagement de 3 millions d’euros pour couvrir ses frais d’offre.

Avec le nouveau contrat, la Ville de Paris deviendra propriétaire des 12 centrales de production de chaleur via à la création d’une société d’économie mixte, détenue à 49 % par des acteurs publics — la Ville et la Caisse des dépôts — et à 51 % par Dalkia.

La décision a suscité les critiques de l’opposition. David Alphand, co-président du groupe de Rachida Dati, a dénoncé une « attribution précipitée » à quatre mois des élections municipales, qualifiant le choix de « l’ultime coup de Jarnac » de la municipalité socialiste sortante.

« Annoncer l’attribution du réseau de chaleur à seulement quatre mois des municipales, c’est priver les Parisiens d’un choix démocratique qui aurait dû revenir à la future équipe élue », a déploré Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons à la mairie de Paris.

Par Nils Buchsbaum