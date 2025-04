Salaire BTP : focus sur le métier de démolisseur

Le démolisseur BTP déconstruit bâtiments et structures en toute sécurité, dans le cadre de rénovations, réhabilitations ou démolitions complètes.

Le métier de démolisseur : un expert du démontage et de la déconstruction

→ Missions principales :

Analyser la structure du bâtiment avant intervention.

Préparer et sécuriser le chantier.

Utiliser des outils et machines spécifiques (marteaux piqueurs, pelleteuses, explosifs).

Trier et évacuer les matériaux selon les normes environnementales.

Assurer le recyclage des déchets de démolition.

Le démolisseur travaille sur des chantiers variés, en extérieur et parfois en intérieur. Le métier requiert une excellente condition physique et une grande rigueur en matière de sécurité.

Quelle formation pour devenir démolisseur ?

L’accès au métier de démolisseur passe par différentes formations :

Formation Description CAP Déconstructeur d'ouvrages du bâtiment Formation de base pour exercer Bac Pro Travaux Publics Permet d'accéder à des missions plus complexes BP Maçonnerie et béton armé Utile pour la compréhension des structures à démolir BTS Travaux Publics ou Bâtiment Ouvre la voie à des postes d'encadrement Certifications spécifiques Formation au travail en hauteur, CACES pour la conduite d'engins, habilitations pyrotechniques pour les démolitions par explosion

Analyse des salaires : combien gagne un démolisseur ?

Le salaire varie en fonction de l’expérience, des compétences et de la région d’exercice.

Évolution des salaires selon l’expérience

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

Facteurs influençant la négociation salariale

Plusieurs éléments peuvent influencer la rémunération d’un démolisseur :

Compétences spécifiques : maîtrise des explosifs, travail en milieux sensibles (hôpitaux, sites industriels).

Expérience : un démolisseur expérimenté est mieux payé.

Localisation : certaines régions offrent de meilleures opportunités salariales.

Salaires moyens par région

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Un démolisseur peut évoluer vers des postes mieux rémunérés :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe en démolition 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux déconstruction 4 000 - 5 500 € Démolisseur indépendant Possibilité de revenus supérieurs à 6 000 € selon l'activité

Le métier de démolisseur est essentiel dans le BTP, avec une forte demande dans les projets de réhabilitation et de rénovation urbaine. Avec de l’expérience et des spécialisations, un démolisseur peut rapidement voir son salaire évoluer et accéder à des postes à responsabilités ou devenir entrepreneur.

Par Camille Decambu