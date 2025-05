Salaire BTP : focus sur le métier d’ingénieur électricien

L’ingénieur électricien conçoit, installe et optimise des systèmes électriques complexes, en assurant sécurité, innovation et coordination de projets.

Le métier d'ingénieur électricien : un expert en gestion et conception des systèmes

→ Missions principales :

Concevoir et dimensionner des réseaux électriques.

Superviser l’installation et la mise en service des équipements électriques.

Optimiser la consommation énergétique et assurer la mise en conformité des installations.

Gérer les équipes de techniciens et coordonner les chantiers.

Assurer une veille technologique sur les nouvelles normes et innovations.

L'ingénieur électricien peut intervenir dans des bureaux d’études, sur les chantiers ou dans des structures industrielles, selon la nature des projets.

Quelle formation pour devenir ingénieur électricien ?

L'accès à ce poste de haut niveau nécessite un cursus universitaire approfondi :

Formation Description BAC +5 en ingénierie électrique Diplôme d’ingénieur en génie électrique (INSA, Polytech, Centrale, etc.) ou Master en génie électrique ou systèmes énergétiques. BTS électrotechnique ou DUT GEII Parcours technique qui peut mener à une école d'ingénieur pour approfondir les compétences Certifications spécifiques Habilitations électriques (H2V, HC, BR), formations en automatisation et énergies renouvelables

Analyse des salaires : combien gagne un ingénieur électricien ?

Le salaire d'un ingénieur électricien varie en fonction de plusieurs critères : expérience, taille de l'entreprise et région. Voici un aperçu des rémunérations selon les niveaux d'expérience :

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 2 800 - 3 500 € 19 - 24 € Confirmé (3-7 ans) 3 800 - 5 000 € 25 - 33 € Expérimenté (+7 ans) 5 200 - 7 000 € 35 - 47 €

Facteurs influençant la négocation salaire :

Expertise technique : maîtrise des technologies avancées comme l'automatisation, les énergies renouvelables et l'électricité industrielle.

: maîtrise des technologies avancées comme l'automatisation, les énergies renouvelables et l'électricité industrielle. Expérience et responsabilités : un ingénieur expérimenté, notamment un sénior, bénéficie généralement d'une meilleure rémunération.

: un ingénieur expérimenté, notamment un sénior, bénéficie généralement d'une meilleure rémunération. Localisation géographique : les régions offrant des projets plus complexes ou dans des zones à forte demande présentent souvent des salaires plus élevés.

Voici un aperçu des salaires moyens en fonction des régions :

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 4 000 - 7 000 € 28 - 47 € PACA 3 800 - 6 500 € 26 - 44 € Auvergne-Rhône-Alpes 3 600 - 6 200 € 24 - 42 € Occitanie 3 400 - 5 800 € 23 - 39 € Hauts-de-France 3 200 - 5 500 € 22 - 37 €

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Le métier d'ingénieur électricien offre de nombreuses perspectives d'évolution salariale, en particulier pour ceux qui désirent gravir les échelons et occuper des postes à haute responsabilité. Voici quelques pistes d’évolution :

Poste Salaire brut mensuel Chef de projet en ingénierie électrique 5 500 - 8 000 € Directeur technique ou responsable R&D 7 500 - 12 000 € Création d'entreprise en ingénierie électrique > 12 000 €

Le métier d’ingénieur électricien est essentiel dans les secteurs du BTP et de l’industrie, avec une forte demande liée à la transition énergétique, l’optimisation des consommations et l’intégration des nouvelles technologies. Grâce à une expertise technique pointue et à des spécialisations, un ingénieur peut non seulement voir son salaire progresser, mais aussi accéder à des postes à responsabilités élevées ou même lancer sa propre entreprise.

