Salaire BTP : focus sur le métier de technicien de maintenance

Quel est le salaire net d’un technicien de maintenance débutant ? Entre 1 500 et 1 750 € nets par mois, selon le secteur et la région.

Quelles différences entre un technicien de maintenance et un agent de maintenance des bâtiments ? L'agent de maintenance est souvent plus polyvalent et généraliste, intervenant sur des petits travaux. Le technicien, lui, a un niveau de technicité plus élevé.

Qu'est-ce qu'un technicien respiratoire ? C'est un technicien spécialisé dans le matériel médical (oxygénothérapie, ventilation, etc.). Il intervient principalement à domicile ou dans les structures de santé.

Quel est le salaire dans la maintenance industrielle ? Le salaire en maintenance industrielle est parmi les plus élevés du secteur : souvent entre 2 800 et 3 600 € brut, avec des pics dans certains domaines (nucléaire, data, froid).