Salaires BTP : focus sur le métier de Coffreur

Le coffreur façonne les structures en béton armé en BTP. Il crée les coffrages et coule le béton pour bâtiments, ponts et infrastructures durables.

→ Missions principales :

Préparer et assembler les coffrages en bois ou en métal.

Couler le béton et assurer son bon séchage.

Décoffrer une fois le béton solidifié.

Travailler en coordination avec les ferrailleurs et les maçons.

Le coffreur exerce principalement sur les chantiers, souvent en extérieur et en hauteur. Le métier exige une bonne condition physique, une grande précision et une maîtrise des règles de sécurité.

Quelle formation pour devenir Coffreur ?

Pour accéder au métier de coffreur, plusieurs formations existent :

Diplôme Description CAP Constructeur en béton armé du bâtiment Diplôme de base pour démarrer dans le métier Bac Pro Technicien du bâtiment Organisation et réalisation du gros oeuvre, avec des compétences avancées BP Maçon Spécialisation en construction et encadrement BTS Bâtiment Accès à des postes de chef de chantier ou de conducteur de travaux Certifications spécifiques Lecture de plans, utilisation des matériaux composites, techniques de coffrage avancées

Analyse des salaires : combien gagne un Coffreur ?

Le salaire d’un coffreur dépend de son expérience, de son niveau de spécialisation et de la région où il travaille.

→ Répartition des salaires par expérience

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

→ À lire aussi : notre article sur les salaires dans le BTP en 2025

Compétences et certifications : La maîtrise de techniques complexes (coffrage métallique, béton précontraint) permet d’obtenir un meilleur salaire.

: La maîtrise de techniques complexes (coffrage métallique, béton précontraint) permet d’obtenir un meilleur salaire. Expérience : Un coffreur expérimenté peut prétendre à une rémunération plus élevée.

: Un coffreur expérimenté peut prétendre à une rémunération plus élevée. Localisation : Certaines régions offrent de meilleures perspectives salariales.

Disparités régionales des salaires

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

→ Pour aller plus loin : notre article sur le marché de l'emploi dans le BTP en France

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Un coffeur peut évoluer vers des postes mieux rémunérés :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe en coffrage 3 000 - 4 500 € Conducteur de travaux gros oeuvre 3 800 - 5 500 € Coffreur indépendant Possibilité de revenus supérieurs à 5 500 € selon l'activité

Le métier de coffreur est essentiel dans le BTP et offre de nombreuses opportunités d’évolution. Avec la demande croissante pour les constructions en béton armé, les perspectives d’emploi restent solides. Un coffreur qualifié et expérimenté peut ainsi voir sa rémunération progresser rapidement et accéder à des postes à responsabilités ou se lancer à son compte.

Par Camille Decambu