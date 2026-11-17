Au salon Idéobain du Paris Builders Show 2026, Hubert Maître, secrétaire général du syndicat de la salle de bains (AFISB) revient sur les difficultés du marché, mais aussi ses opportunités.

Conjoncture, réglementations sur l'économie circulaire, intelligence artificielle... Les industriels de la salle de bains naviguent en eaux troubles.

À l'occasion du salon Idéobain du Paris Builders Show 2026, Hubert Maître, secrétaire général du syndicat de la salle de bains, décrypte pour Batiweb les problématiques, mais aussi les notes d'espoir au sein de cette industrie.

Des évolutions de l’activité salle de bains sur le S1 2026 ? Toujours une tendance baissière sur le marché comme en 2025 ?

Hubert Maître : Le marché se porte comme le bâtiment, donc avec difficulté. Jusqu'ici il y avait le neuf et maintenant même la rénovation est touchée : beaucoup de volte-face, beaucoup de stop-and-go.

C'est compliqué pour le monde du bâtiment et donc la salle de bains n'y échappera pas.

Quelles menaces planent sur l’activité ?

H.M : Elles sont multiples. D'abord, on est dans une période d'élection, donc l'investissement immobilier est à l'arrêt.

Il y a une activité réglementaire qui est beaucoup trop importante, qu'aucun industriel ne peut digérer raisonnablement. En plus, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée. Il faut constamment revisiter.

Il y a la directive eau potable, les eaux impropres à la consommation humaine. Il y a tous les éco-organismes qui sont des activités qui commencent à peser très lourd. Sur un meuble de salle de bains, il y a jusqu'à 6 REP [responsabilité élargie du producteur, NDLR]. Donc c'est vrai que c'est pas raisonnable, c'est trop.

On nous parle de circularité, on nous parle de réemploi et en fait, personne ne sait très bien exactement ce qu'on met derrière. La première qualité d'un produit c'est d'être durable. Est-ce que le produit que vous achetez a des pièces détachées ? Combien de temps seront-elles disponibles : un an, deux ans, dix ans, quinze ans, cinquante ans, comme certains fabricants ?

Quand un produit dure trente ans, c'est mieux que de changer de produit tous les cinq ans, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas sûr que l'éco-conception soit aussi vertueuse qu'on veut bien nous le dire.

C'est un univers qui est vraiment très compliqué et qui nous éloigne un tout petit peu de notre métier et de nos missions.

Est-ce qu'il y a quand même des leviers positifs pour les industriels de la salle de bains ?

H.M : Notre activité, quand on veut bien nous laisser un petit peu faire notre travail, c'est d'animer une profession, de préparer l'avenir.

On offre beaucoup de services aux adhérents, on offre des configurateurs de FDES qui leur permettent de réaliser autant de FDES que voulu, pour une somme tout à fait modique.

On va améliorer le parcours client de la salle de bains. C'est vrai que le consommateur est un petit peu perdu quand il faut trouver un installateur qui connaît bien le monde de la salle de bains. La salle de bains clé en main, aujourd'hui, n'est pas vraiment préemptée pour le consommateur, donc il y a vraiment un travail important. On a des choses aussi sur la formation.

Sinon, nous, on met en avant les produits remarquables de la salle de bains. Pourquoi ? Parce que nos industriels investissent. Ils ont des usines, ils ont du design, ils ont des ingénieurs, ils investissent et développent de nouveaux produits.

D'ailleurs, des enjeux futurs pour les industriels de la salle de bains ? L’IA a été un sujet abordé lors des États Généraux de la salle de bains en mai dernier...

H.M : Aux États généraux de la salle de bains, il y avait un expert métier et cela intéressait nos adhérents en tant que chefs d'entreprise. Maintenant il y a une question qui n'a pas été posée : comment l'IA peut aider à produire des images, des projets de salle de bains en 3D ? Pour améliorer le parcours client de la salle de bains, c'est un point de passage obligé.

Il faut produire des images parce que le consommateur sait juger une image, il est rassuré, il pose des questions en connaissance de cause. À ce moment-là, les projets de salle de bains se concrétisent beaucoup plus vite et il y a moins de discussions sur les prix parce que les gens savent ce qu'il va être.

C'est une des voies, il y en a d'autres. L'innovation est souvent portée par les installateurs et il nous faut absolument avoir un vivier d'installateur de salles de bains, clés en main et identifiables par le consommateur.

Vous allez voir un installateur aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'il sait faire : derrière le plombier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire la salle de bains, qui sait faire le carrelage ? Si ce n'est pas lui, est-ce qu'il coordonne les travaux avec d'autres ?

Donc l'IA peut nous aider et l'IA, bien sûr, peut aider aussi énormément les installateurs. On a vu avec nos adhérents, dans des conférences,comment gagner une journée par semaine par installateur dans une entreprise. Et une journée par semaine c'est un cinquième du temps, c'est énorme.