La construction neuve traverse une période difficile en France. Malgré un rebond des mises en chantier en 2026, les volumes restent insuffisants pour retrouver une dynamique durable. Le coût du crédit, les difficultés d’accès au logement, le prix du foncier et la complexité des opérations continuent de freiner les particuliers comme les promoteurs immobiliers. Face à ce constat, quels leviers mobiliser pour relancer le marché de la construction neuve ?

Relance logement : le plan du gouvernement

Les derniers chiffres disponibles confirment que le marché du logement neuf demeure encore fragile et, surtout, que la reprise ne pointe pas encore le bout de son nez.

Pour aller à l'essentiel, selon le Service des données et études statistiques, 300 244 logements ont été mis en chantier entre septembre 2025 et août 2026, soit un niveau inférieur de 9,5 % à la moyenne des cinq années précédentes. Sur la même période, 369 723 logements ont été autorisés à la construction, soit un volume en retrait de 9,7 %.

Face à ce constat, le gouvernement a lancé un plan relance logement, dont l’objectif est multiple : relancer la construction, remettre des logements sur le marché, soutenir la rénovation et donner plus de marges d’action aux collectivités.

Le dispositif Jeanbrun pour relancer l'investissement locatif

Ce dispositif, d'ores et déjà activable, est ouvert aux particuliers souhaitant investir dans un logement locatif situé dans un immeuble collectif. Il permet de déduire des revenus locatifs une partie du prix d’achat du bien, ainsi que les charges liées à la location (travaux, intérêts d’emprunt, taxe foncière).

Concrètement, le dispositif permet jusqu’à 12 000 € d’amortissement par an et jusqu’à 10 700 € de déduction des autres revenus (salaire, pension de retraite…).

Relance du neuf : les pistes des professionnels du bâtiment

En attendant de voir les bénéfices apportés pour ce nouveau dispositif, les professionnels du bâtiment évoquent également d’autres pistes pour relancer le marché de la construction neuve.

Faciliter l’accès au crédit et soutenir les acheteurs

Le premier levier consiste à redonner aux ménages la capacité financière d'acheter un logement neuf. Les primo-accédants, notamment, sont sensibles au niveau des taux d’intérêt, au montant de leur apport personnel et au coût total de leur projet.

Selon la Banque de France, le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat, hors renégociations, atteignait 3,32 % en août 2026, contre 3,10 % un an auparavant. On est très loin des taux historiquement bas de 2019, le taux moyen étant alors de 1,20 %.

Et même lorsque le crédit redevient plus accessible, les ménages doivent composer avec le prix du terrain, le coût de la construction et les dépenses annexes.

Sans toucher directement aux taux, plusieurs mesures peuvent contribuer à relancer la demande :

Renforcer les aides à l’accession , notamment les dispositifs destinés aux primo-accédants.

, notamment les dispositifs destinés aux primo-accédants. Faciliter le financement des projets, grâce à des prêts adaptés aux revenus des ménages et à des solutions de financement complémentaires.

Libérer du foncier et accélérer les projets immobiliers

Le manque de terrains constructibles à un prix abordable constitue un autre frein majeur à la construction neuve. Dans les zones tendues, le foncier peut représenter une part importante du budget d’une opération immobilière. À cela s’ajoutent les coûts d’aménagement, de raccordement aux réseaux et les éventuelles contraintes techniques.

La relance passe donc par une mobilisation plus efficace des terrains disponibles. Les collectivités peuvent notamment identifier les parcelles sous-utilisées, réexaminer certains projets d’aménagement et favoriser la transformation de sites déjà urbanisés.

La densification raisonnée représente également une piste intéressante. Construire davantage de logements à proximité des transports, des commerces et des services permet de limiter l’étalement urbain tout en répondant aux besoins locaux. La transformation de bureaux vacants en logements peut compléter cette stratégie, lorsque la configuration des bâtiments et les contraintes réglementaires le permettent.

La simplification des démarches administratives constitue un autre levier. Les délais d’instruction, les recours et la succession des autorisations peuvent retarder les opérations et renchérir leur coût. Mieux coordonner les acteurs publics, anticiper les contraintes techniques et sécuriser les projets en amont permettrait de réduire les délais entre l’étude initiale et le démarrage du chantier.

Relancer le logement collectif et la promotion immobilière

La construction de maisons individuelles ne peut, à elle seule, répondre aux besoins de logement dans les territoires où la demande est importante. Le redémarrage du marché nécessite également de rétablir la dynamique du logement collectif et de la promotion immobilière.

Or, les promoteurs doivent composer avec des coûts de production élevés, des difficultés de commercialisation et des incertitudes sur la rentabilité des opérations. Lorsque les réservations sont insuffisantes, certains programmes sont retardés, redimensionnés ou abandonnés avant même le démarrage des travaux.

Pour débloquer cette situation, plusieurs pistes méritent d’être explorées : développer des partenariats entre promoteurs et bailleurs sociaux, faciliter les opérations mixtes associant logements privés et logements abordables, et renforcer la prévisibilité des règles d’urbanisme.

La commande publique peut également soutenir l’activité, notamment à travers la construction de logements sociaux et intermédiaires dans les secteurs où les besoins sont les plus importants. Des montages associant acteurs publics et privés peuvent permettre de partager certains risques et d’accélérer la réalisation de projets.

Réduire les coûts de construction sans sacrifier la qualité

La baisse du coût global des opérations constitue un troisième levier de relance. Entre les matériaux, la main-d’œuvre, les équipements techniques et les exigences de performance énergétique, le prix d’un logement neuf peut devenir inaccessible pour une partie des ménages.

Pour autant, réduire les coûts ne signifie pas diminuer la qualité du bâti. Les professionnels doivent plutôt rechercher des gains de productivité et optimiser la conception des bâtiments dès les premières phases du projet.

Plusieurs solutions peuvent être mobilisées :

La standardisation de certains éléments, afin de limiter les études répétitives et de rationaliser les approvisionnements.

de certains éléments, afin de limiter les études répétitives et de rationaliser les approvisionnements. La préfabrication hors site , qui permet de préparer certains composants en atelier et de réduire une partie des interventions sur chantier.

, qui permet de préparer certains composants en atelier et de réduire une partie des interventions sur chantier. Le BIM (Building Information Modeling) , qui facilite la coordination entre les intervenants et permet d’anticiper certaines erreurs de conception.

, qui facilite la coordination entre les intervenants et permet d’anticiper certaines erreurs de conception. L’optimisation des plans , en privilégiant des surfaces utiles, des configurations fonctionnelles et des solutions techniques adaptées aux besoins des occupants.

, en privilégiant des surfaces utiles, des configurations fonctionnelles et des solutions techniques adaptées aux besoins des occupants. La réduction des déchets, grâce à une meilleure planification des commandes et à une gestion plus précise des matériaux.

Ces méthodes peuvent réduire certains délais et limiter les reprises de travaux. Leur efficacité dépend toutefois du type de projet, de l’organisation des équipes et de la qualité de la préparation.

Par Alexandre Masson (intervenant externe)