Mérule : comment la reconnaître et la traiter dans une maison ?

La mérule est un champignon destructeur du bois. Découvrez ses causes, signes, dangers et traitements pour protéger durablement votre maison.

La mérule : le champignon qui menace les bâtiments

La mérule (Serpula lacrymans) est un champignon lignivore qui s’attaque au bois des habitations. On la surnomme parfois la “lèpre des maisons”, tant ses dégâts sont rapides et irréversibles.

Elle se développe surtout dans les logements anciens, humides et mal ventilés, où elle colonise les charpentes, planchers, cloisons et boiseries.

Non traitée, elle peut fragiliser toute une structure et mettre en danger la sécurité d’un bâtiment.

Comment se développe la mérule ?

Le champignon prospère quand trois conditions sont réunies :

Humidité du bois > 20 % (infiltration, fuite, condensation…).

Obscurité (caves, vides sanitaires, combles fermés).

Mauvaise ventilation (air stagnant).

Température comprise entre 20 et 30 °C.

Une fois installée, la mérule se propage grâce à ses spores qui germent en filaments appelés hyphes. Ces derniers forment un réseau, le mycélium, qui transporte l’eau et lui permet de coloniser des zones entières.

Même après un ralentissement, la mérule peut entrer en phase de latence et redémarrer dès que les conditions redeviennent favorables.

Quels dégâts cause la mérule ?

Dégradation du bois : il perd ses propriétés mécaniques, se fissure, se ramollit, puis se désagrège en petits cubes.

Atteinte de la charpente : danger structurel.

Propagation aux planchers, plafonds et meubles.

Risques indirects pour la santé : l’inhalation des spores peut provoquer irritations et troubles respiratoires, surtout chez les personnes sensibles. En cas d’apparition visible, cela signifie que l’infestation est déjà avancée.



Comment détecter la mérule ?

Signes visibles dans un logement

Taches blanches, cotonneuses ou orangées sur le bois.

Odeur persistante de moisissure et d’humidité.

Bois déformé, friable ou qui se casse facilement.

Planchers ou cloisons qui s’affaissent.



Diagnostic professionnel

Un diagnostiqueur certifié peut confirmer la présence du champignon et son stade de développement.

Dans certaines communes, la détection est même une obligation légale (arrêtés préfectoraux).

Prévenir l’apparition de la mérule

Une maison bien ventilée et entretenue réduit fortement le risque.

Vérifier régulièrement l’étanchéité de la toiture et des façades.

Entretenir les gouttières et éviter les infiltrations.

Ventiler caves, greniers et pièces humides (cuisine, salle de bain).

Chauffer en hiver pour éviter une humidité excessive.

Entretenir les menuiseries bois exposées aux intempéries. Un logement sain et ventilé est le meilleur bouclier contre la mérule.



Comment traiter la mérule ?

Le traitement dépend du stade d’avancement.

Supprimer l’humidité à la source (fuite, infiltration, condensation). Assécher les bois pour bloquer le développement. Application de fongicides puissants par un professionnel (injection et pulvérisation). Remplacement des bois atteints si le champignon a fragilisé la structure.

Le traitement doit être confié à une entreprise spécialisée, car la manipulation des produits et le confinement des zones infestées exigent une expertise.

Combien coûte un traitement contre la mérule ?

Type d’intervention Prix indicatif Diagnostic par un expert 200 à 400 € Traitement préventif fongicide 20 à 40 €/m²

Traitement curatif (injection, brûlage, remplacement) 100 à 250 €/m² selon dégâts

Le coût dépend fortement de l’ampleur des dégâts : plus la mérule est détectée tôt, plus l’intervention est maîtrisable.

Zones touchées en France

La mérule est particulièrement présente dans :

Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie).

Le Nord de la France.

La région Île-de-France, y compris Paris.

Dans les départements concernés, les communes à risque sont définies par arrêté préfectoral.

En cas de vente d’un logement situé en zone déclarée, la présence ou le risque de mérule doit être mentionné dans l’acte de vente.

FAQ – Mérule et traitement

La mérule est-elle dangereuse pour la santé ?

Indirectement oui : ses spores peuvent provoquer des gênes respiratoires.

Comment reconnaître la mérule ?

Par son aspect cotonneux blanc ou orangé, une forte odeur de moisissure et un bois qui se désagrège.

Peut-on traiter soi-même la mérule ?

Non, le traitement nécessite des produits professionnels et des protocoles stricts.

Combien coûte un traitement mérule ?

De 100 à 250 €/m² selon l’ampleur.

Quels départements sont concernés ?

Principalement le Grand Ouest, le Nord et l’Île-de-France, avec arrêtés préfectoraux en vigueur.

En résumé

La mérule est l’un des champignons du bois les plus destructeurs.

Elle se développe vite dans les logements humides, mal ventilés et sombres.

La prévention (ventilation, entretien, étanchéité) reste le meilleur rempart.

En cas d’infestation, agir rapidement avec un professionnel est indispensable pour sauver la structure du bâtiment et éviter des travaux très coûteux.



Par Camille DECAMBU