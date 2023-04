Comment isoler un mur intérieur humide ?

Mur intérieur humide: qu'est-ce que l'isolation thermique?

L’isolation thermique joue un rôle important dans le confort d’un logement car elle contribue à ce qu’on appelle le confort thermique. En effet, des parois froides en hiver par exemple provoquent une sensation d’inconfort, peu importe la température ambiante de la pièce. L’humidité aggrave ce problème, c’est pourquoi pour une isolation thermique réussie, il faut réduire le taux d’humidié de l’habitation. L’humidité est notamment un problème courant dans les maisons anciennes, construites avant la création des réglementations environnementales. En plus de l’inconfort qu’elle provoque, l’humidité au sein d’un logement peut également avoir des répercussions sur la santé de ses habitants. En effet, l’humidité cause l’apparition de moisissures, qui peuvent entrainer des maladies respiratoires. Découvrez ainsi comment traiter et isoler un mur intérieur humide.

Comment traiter un mur intérieur humide ?



Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la première étape dans l’isolation d’un mur intérieur humide n’est pas le choix du matériau ou de la méthode. Il faut avant tout identifier les causes de l’humidité et régler le problème avant de pouvoir passer à l’isolation. En effet, l’isolation se fait toujours sur un mur sec et sain. Dans le cas contraire, à termes l’humidité s’aggraverait et endommagerait l’isolant. Pire, l’humidité accumulée entre la paroi et l’isolant risquerait de faire pourrir le mur, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur la structure de la maison, ainsi que sur la santé de ses habitants. Il convient donc d’abord de comprendre d’où vient l’humidité.

Comment repérer un mur humide ?



L’humidité d’un mur intérieur se manifeste de diverses manières. Elle peut ainsi apparaitre sous la forme de :

Moisissures,

Condensation,

Décollement du papier peint,

Dégradation de la peinture et du mur,

Ruissellement,

Traces noires,

Mauvaises odeurs, etc.

Les causes de l’humidité peuvent également être multiples. Tout d’abord, il faut déterminer si l’humidité est causée par une mauvaise circulation de l’air intérieur, ou par l’extérieur du logement. Elle peut en effet être le résultat d’une infiltration due à de l’eau de pluie, mais également d’éclaboussures d’eau dans certaines pièces de la maison comme la cuisine ou la salle de bain, ou encore de la capillarité, c’est-à-dire d’une remontée de l’humidité par le sol due à une mauvaise étanchéité. Ainsi, les sources d’humidité peuvent être variées : murs, toiture, sol, etc.

Certaines causes comme une mauvaise ventilation, qui entraine souvent l’apparition de moisissures peuvent être simples à repérer mais c’est loin d’être le cas de toutes. C’est pourquoi, lorsqu’un mur humide est repéré à l’intérieur d’un logement il est recommandé de faire appel à un professionnel pour effectuer un diagnostic.

Une fois la cause du mur humide déterminée, il est important d’utiliser la solution adéquate pour y remédier. Ainsi, parmi les différentes solutions il est possible de drainer le sol, d’étanchéifier la façade du logement ou encore d'installer d’une ventilation mécanique contrôlée (VCM). Cette solution est la plus simple à mettre en place et peut faire une grande différence. En effet, une ventilation efficace est primordiale pour accéder au confort thermique. Elle permet notamment de renouveler l’air du logement et d’évacuer l’humidité causée par les diverses activités des occupants du logement.

Quel matériau pour isoler un mur humide ?

Les différents matériaux d’isolation thermique



Il existe une grande quantité d’isolants de nature et aux caractéristiques différentes. Ils peuvent être classés en fonction des matériaux qui les composent :

Les isolants synthétiques comme le polystyrène ou le polyuréthane : souvent vendus sous forme de plaques, ces isolants sont peu coûteux et ont l’avantage d’être très isolants , en particulier contre le froid, tout en conservant une faible épaisseur . En revanche, ces isolants n’apportent pas d’amélioration au niveau de l’isolation phonique .

comme le polystyrène ou le polyuréthane : souvent vendus sous forme de plaques, ces isolants sont et ont l’avantage d’être , en particulier contre le froid, tout en conservant une . En revanche, ces isolants n’apportent pas d’amélioration au niveau de . Les isolants minéraux comme la laine de verre ou la laine de roche : à faible coût, ces isolants sont très performants , aussi bien au niveau thermique qu’acoustique .

comme la laine de verre ou la laine de roche : à faible coût, ces isolants sont très , aussi bien au niveau . Les isolants naturels comme la laine de bois, le chanvre, la ouate de cellulose ou le liège : vendus en vrac ou sous forme de panneaux ou de plaques, ces isolants sont performants mais également écologiques. La laine de bois est notamment très efficace pour lutter contre l’humidité dans les maisons anciennes. Ces isolants permettent également d’améliorer l’isolation phonique. En revanche, ces matériaux sont généralement plus onéreux que ceux cités précédemment.

Pour isoler un mur humide par l’intérieur, il convient de choisir des isolants non-hydrophiles, dont les composants ne sont pas solubles. Il est également possible de choisir des matériaux étanches, qui résistent bien à l’humidité. Parmi les isolants qui regroupent ces qualités on retrouve :

Le polyuréthane ,

, Le polystyrène extrudé ,

, Le verre cellulaire ,

, Le liège expansé.

Etanches, le polyuréthane, le polystyrène et le verre cellulaire conservent leur efficacité en matière d’isolation thermique, même dans un environnement humide. Toutefois, il faut veiller à ce que le mur soit bien sec, car ces isolants pourraient retenir l’humidité présente entre eux et la paroi si celle-ci venait à perdurer. En revanche, le liège expansé est imputrescible et perméable à la vapeur d’eau. C’est pourquoi il est l’isolant idéal pour isoler les murs intérieurs humides.

Comment poser du liège sur un mur humide ?



Le liège expansé est vendu sous forme de plaques isolantes thermiques ou de rouleaux. La pose de cet isolant aussi écologique que performant est assez simple. Il doit être posé sur le mur en question, en veillant à laisser un espace d’environ 5 mm. Cet espace, appelé vide de construction, permet à l’air de circuler. Le liège étant un matériau léger, il est ensuite collé à sur des plots adhésifs qui servent de support. Pour que l’isolation thermique soit efficace, le liège collé au mur humide devra être de 20 à 100 mm d’épaisseur.

