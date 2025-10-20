Face au manque de surface dans de nombreux logements, Velux propose des solutions d’éclairage naturel et de ventilation intelligente. Objectif : transformer les petits espaces en lieux de vie plus lumineux, confortables et sains.

En France, beaucoup de foyers doivent composer avec des logements restreints. Selon une étude citée par Velux, il manquerait en moyenne 15 à 20 m² – soit une à deux pièces – pour que les habitants se sentent à l’aise. Plus d’un tiers (35 %) déclarent même vivre à l’étroit, une contrainte qui impacte directement leur santé mentale. Dans les grandes villes comme Paris, la densité est encore plus marquée : la surface moyenne n’y dépasse pas 28 m² par personne, contre 37 m² au niveau national.

Pour aider les particuliers à transformer ces espaces réduits, Velux met en avant des solutions qui associent lumière naturelle, aération intelligente et astuces d’aménagement.

Des solutions verrières et modulaires pour agrandir visuellement

Les verrières 2 en 1 ou 3 en 1, la solution Jumo (deux fenêtres modulables combinées), la verrière balcon Cabrio ou encore les fenêtres pour toit plat tendent à multiplier les apports lumineux et de modifier radicalement la perception de l’espace. Les prix débutent à un peu plus de 1 000 € TTC hors pose.

Davantage de lumière peut donner l'impression d’espace supplémentaire. « Je ne m’attendais pas du tout à ce que le remplacement de la verrière par des fenêtres de toit Velux fasse une telle différence. Mon studio est littéralement baigné de lumière », témoigne Augustin, étudiant, cité par la marque.

L’innovation technologique au service de la qualité de l’air

La lumière n’est pas le seul levier mis en avant. Dans un petit logement, l’air peut rapidement devenir confiné, chargé en humidité et en polluants.

Pour y remédier, Velux propose la solution Velux Active with Netatmo. Basée sur des capteurs intelligents, elle ajuste automatiquement l’ouverture des fenêtres de toit selon la température, l’humidité et le taux de CO₂.

Côté professionnels, Velux donne des conseils simples : installer les ouvertures selon l’orientation du toit (au nord pour une lumière diffuse, au sud pour un ensoleillement hivernal), jouer sur la verticalité pour agrandir visuellement la pièce, ou encore privilégier un mobilier bas et intégré qui laisse circuler la lumière. Enfin, certaines fenêtres de toit peuvent se transformer en véritable balcon, d'après le fabricant, ouvrant la pièce sur l’extérieur.

Par Jérémy Leduc