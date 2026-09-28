Sothoferm, Karoll, Scellest et Boême : voici les quatre entités distinguées dans l'offre du groupe Sothogam. Une stratégie consistant à faciliter la vie de ses clients installateurs, du catalogue à la pose.

Connu grâce à sa marque Sothoferm,Sothogam officialise, dès le premier jour du salon Equipbaie du Paris Builders Show, le 28 septembre, une nouvelle stratégie marketing et commerciale. Le fabricant de menuiseries annonce une nouvelle segmentation de produits, distinguant quatre entités :

l'historique Sothoferm, centré sur les volets et persiennes (en aluminium, bois, PVC et autres matériaux) ;

(en aluminium, bois, PVC et autres matériaux) ; Karoll, spécialisé dans les portes de garage , traditionnelles comme sectionelles. ;

, traditionnelles comme sectionelles. ; Scellest, rassemblant portails, portillons et clôtures. Pour rattraper les tendances, le nombre de modèles passe de 8 à 100, englobant de nouveaux profils d'aluminium (modernes, traditionnels, arrondis...) ainsi que de nouveaux remplissages ;

Pour rattraper les tendances, le nombre de modèles passe de 8 à 100, englobant de nouveaux profils d'aluminium (modernes, traditionnels, arrondis...) ainsi que de nouveaux remplissages ; Boême, centré sur les fermetures pour les bâtiments patrimoniaux.

Derrière, un but évident : clarifier l'offre. « Il a vraiment fallu qu'on sectorise un petit peu plus les choses. Pour être plus pertinent, (...) nos documentations pouvaient un peu noyer le client et le perdre », détaille Alexandre Mainguenau, directeur des opérations du groupe. Une évolution qui ne changera pas l'organisation des équipes commerciales et sites industriels.

« On a lancé quatre sites », glisse son directeur marketing et communication, Thomas Faure. À cela s'ajoute une documentation spécifique aux différents produits de Sothogam.

Le volet, entre confort d'été et rénovation patrimoniale

Quelle place occupe le confort d'été dans le catalogue de Sothogam ? Surtout après les épisodes caniculaires de l'été dernier, durant lesquels la pétition « Pas de volets, pas de loyers ! » a été lancée, pour encourager l'installation de protections de solaires dans les bouiloires thermiques. Sothoferm vante la résistance thermique additionnelle de son volet battant Poséidon ( Δ R 0,30 m².K/W).

Côté motorisation solaire, Sothoferm se montre toujours fière de ses volets à battants solaire Thor, huit ans après sa sortie, et cette année encore exposés à Equipbaie. Son système, dit autonome, intègre un pré-cadre, avec tous les réglages, du pré-raccordement au pré-assemblage pour les grandes dimensions. Ce qui permet, selon le fabricant, à deux installateurs de faire la pose en 15-20 minutes.

Quid des bâtiments patrimoniaux, alors que les Architectes des bâtiments de France (ABF) ont publié un guide pour la rénovation énergétique ? Sothogam se repose notamment sur sa marque Boême, qui propose soit une refabrication à l'identique des volets (cintrage, lames à la française, etc.), soit une restauration des volets anciens partiellement endommagés.

Volets en bois typiques de la marque Bohème ©Virginie Kroun Volets Thor de la marque Sothoferm ©Virginie Kroun Portails, portillons et clôtures de la marque Karoll ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Dans ce dernier cas, un chiffrage est préalablement fait pour estimer les réparations et l'installateur « nous envoie les volets, on les restaure et on les relivre à son chantier », indique Thomas Faure. Une procédure possible grâce à l'expertise de Jacomet, entreprise artisanale rebaptisées Sthéma, lors de son rachat par Sothogam en 2017.

Une manière encore fois de faciliter le travail de l'installateur. « On leur laisse exprimer leur talent sur la pose, et nous, on exprime le nôtre plutôt sur la fabrication », résume M. Faure.