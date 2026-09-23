Rencontre avec le SNFA, au SIBCA 2026. L'organisation des fabricants et concepteurs de produits de menuiserie en aluminium a profité de l'événement pour présenter sa feuille de route 2027. Le bas carbone s'illustre encore, du recyclage à la rénovation, en passant par la réglementation pour la construction.

Le salon de l'immobilier bas carbone (SIBCA) organisé début septembre était un rendez-vous important pour le SNFA, syndicat des fabricants et concepteurs de produits de menuiserie en aluminium.

« Je pense que tous les matériaux qui ont un enjeu bas carbone devraient être présents au SIBCA. C'est pour nous normal d'être ici», nous confie son délégué général, Cyrille Mounier.

Car le bas carbone s'affiche dans la feuille de route 2027 des adhérents, comme en 2025.

Prôner les protections solaires pour le confort d'été

L'organisation veut valoriser l'intérêt des menuiseries aluminium vis-à-vis de la réglementation environnementale 2020 (RE2020), pour la constructon neuve. Selon une étude du bureau Tribu Énergie en 2024 (basé sur 100 simulations sur les huit zones climatiques), un bâtiment vitré à 40 % est davantage compatible aux exigences de la RE2020, comparé à un bâtiment vitré à moins de 20 %.

Christelle Maupetit, chargée de communication et métiers du SNFA, évoque l'intérêt des protections solaires pour confort d'été, après les multiples épisodes caniculaires qu'a connus la France de mai à septembre.

«Avec les protections solaires, on arrive à avoir des températures qui sont supportables et on peut garder cet apport d'énergie pour l'hiver », renchérit-elle. Toujours d'après les chiffres de Tribu Énergie, un bâtiment à 60 % vitré et équipé de brise-soleil et autres solutions respecte, voire surpasse les exigences de la RE2020 en termes de confort d'été.

« L'aluminium a particulièrement sa place sur la partie paroi vitrée parce qu'il ne rouille pas, présente une durabilité de plus de 50 ans et ses performances techniques restent à très long terme », vante également Cyrille Mounier, qui soutient en outre la place du confort d'été pour la rénovation : « Il faut clairement que la rénovation s'empare de cette thématique-là et qu'on puisse mettre en avant le fait que les protections solaires sont indispensables. »

«Il y a des architectes qui font ce choix de l'aluminium, parce qu'il y a une certaine liberté architecturale. On peut plus facilement aller sur des designs un peu originaux », complète Christelle Maupetit. Et de citer l'exemple du Musée des Confluences à Lyon, équipé de menuiseries aluminium.

Mesurer le poids carbone le plus proche du chantier

Pour objectifier le poids carbone des menuiseries aluminium, le SNFA se concentre sur la démocratisation des Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES). Au-delà de partager des FDES collectives, fixant des moyennes générales dans la profession, le syndicat a dévelopé son outil ConfigAlu, qui génère des FDES personnalisées et adaptées au chantier.

Les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage doivent y renseigner « certains paramètres assez influents sur le résultat : la masse d'aluminium, la masse de verre, etc. », pour obtenir « la FDES la plus proche de la réalité du chantier », détaille Montaine Jamet, chargée Environnement au sein du SNFA.

Comme les acteurs de la construction métallique, les fabricants de menuiseries en aluminium vantent la recyclablité de l'aluminium. L'Aluminium Association estime à 75 % le taux de matière en circulation tous secteurs confondus, depuis sa création et à 5 % les besoins d'énergie pour en recycler que dans la production primaire.

Le SNFA soutient le recyclage en boucle fermée mais aussi l'initiative Alu+C-, co-lancée avec avec le Groupement des Fileurs de l'Aluminium (GFA). La démarche impose 30 % d'aluminium recyclé minimum

pour les fenêtres.

Autre enjeu pour le SNFA : garder l'aluminium recolté sur le territoire français. « 500 000 tonnes d'aluminium quittent la France chaque année. Il faut qu'on arrête d'exporter nos déchets. Nous menons une action à la Commission européenne avec toute la filière aluminium, pas que dans le bâtiment, parce qu'on sait trier la matière, on sait la recycler », défend Cyrille Mounier.

« Plus on développe des activités de recyclage ou d'augmentation de capacité en Europe, plus on garde notre métal, moins on est impacté sur le prix. À chaque fois que nous recyclons une tonne sur le territoire national, nous générons de la TVA », insiste le délégué général du SNFA. Depuis le conflit en Ukraine en 2022, le prix de la tonne d'aluminium est passé 2400 euros à 3000-3600 euros, selon ses estimations.

D'autant que des fonderies aluminium bas carbone se développent, comme Coralium, co-détenu par l'expert de l'extrusion Fineiral et le groupe Liébot, qui détient notamment le marque K-Line.

Quid de de la Responsabilité élargie du producteur pour le bâtiment (REP bâtiment) ? Si la filière recyclage d'aluminium prééxistait à cette obligation, le SNFA la juge essentielle pour la tracabilité des matériaux de déconstruction et à la gestion des flux d'alimunium sur le territoire.

Reste encore encore les décisions autour de la réforme, alors que le Conseil d'État a demandé au ministre délégué de la Transition écologique de revoir l'équilibre économique de la réforme, censée entrer en vigueur au 1er janvier 2027.