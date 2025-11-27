Samuel Minot reconduit à la présidence de la FFB Auvergne-Rhône-Alpes

Samuel Minot, réélu président de la FFB AURA, lance son second mandat. Objectif : unité patronale, innovation et logements pour la réindustrialisation régionale.

Le 25 novembre 2025, le Conseil d’administration de la Fédération du Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes (FFB AURA) a reconduit à l’unanimité Samuel Minot à la présidence de l’organisation. Il entame ainsi un second mandat de trois ans, qui court jusqu’en novembre 2028.

Âgé de 49 ans, Samuel Minot codirige le Groupe Minot, entreprise spécialisée dans la charpente et les structures bois. Ingénieur diplômé de l’ESTP, Samuel Minot a intégré en 1999 l‘entreprise familiale, créée par son aïeul Joseph Minot en 1914 à Villefranche-sur-Saône (Rhône)

Le premier mandat de Samuel Minot s’est déroulé dans un contexte économique particulièrement tendu pour le secteur du bâtiment. « Cette crise bouleverse nos modèles, met sous tension les équilibres de notre filière, et remet en question des certitudes que l’on pensait parfois durablement installées », déplore-t-il.

Le président réelu invite à capitaliser sur les forces de la région

Dans son communiqué, la FFB AURA rappelle que, dans ce contexte, elle a conduit plusieurs actions à l’échelle régionale :

La création de l’Alliance pour le logement Auvergne-Rhône-Alpes , rassemblant l’ensemble des organisations de la filière, initiative qui a permis de « renforcer le dialogue et la solidarité au sein de la branche, et surtout de parler d’une seule voix autour de la cause du logement ».

, rassemblant l’ensemble des organisations de la filière, initiative qui a permis de « renforcer le dialogue et la solidarité au sein de la branche, et surtout de parler d’une seule voix autour de la cause du logement ». La réalisation d’une étude régionale sur les besoins en logements des 25 territoires d’industrie , à travers laquelle la FFB AURA réaffirme « qu’il n’y a pas de réindustrialisation possible sans une production minimum de logements ». Selon la fédération, 50 000 logements seraient nécessaires d’ici 2030 sur l’ensemble de ces territoires.

, à travers laquelle la FFB AURA réaffirme « qu’il n’y a pas de réindustrialisation possible sans une production minimum de logements ». Selon la fédération, sur l’ensemble de ces territoires. Le lancement d’une dynamique régionale autour de l’innovation, amorcée par l’événement « Qui veut transformer son entreprise ? », ayant réuni 600 acteurs de la construction le 28 novembre 2024 à Lyon.

Pour son nouveau mandat, Samuel Minot a présenté plusieurs orientations destinées à guider l’action de la fédération régionale. Dans un contexte d’instabilité politique nationale, il invite à capitaliser sur les forces de la région : « C'est par la dynamique des territoires que nous pourrons retrouver une culture partagée de l’aménagement et de la construction, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, première région française pour la réindustrialisation et terre de grands chantiers : Lyon-Turin, Jeux Olympiques Alpes 2030, EPR de la Plaine de l’Ain…»

À l’occasion de la prochaine séquence électorale, le président de la FFB AURA appelle aussi à « renforcer l’unité patronale pour défendre le rôle essentiel du chef d’entreprise et la place incontournable du bâtiment dans la réussite des projets de territoires. »

Samuel Minot s’est aussi engagé à « soutenir de manière équitable les 11 fédérations départementales, au cœur de l’accompagnement des entreprises adhérentes, et à représenter le réseau départemental auprès de la Fédération nationale. »

Samuel Minot prévoit également de nouer de nouveaux partenariats avec l’Agence de l’Eau et BPI France. Il souhaite par ailleurs « développer l’expérimentation pour faciliter la construction de logements, tant pour les territoires d’industrie que pour les JO Alpes 2030, à l’image de ce qui a été mis en œuvre à l’occasion des Jeux de Paris ».

Pour l’accompagner dans son mandat, Samuel Minot sera entouré de deux vice-présidents : Julien Planchon, président de la Fédération du BTP de Haute-Loire, et David Gandaubert, président de la Fédération du BTP de Savoie.

Il pourra également s’appuyer sur les présidents des commissions régionales : Mathieu Bielokopytoff (Emploi-Formation), Bertrand Converso (Sociale), Olivier Aubert (Environnement & Innovation) et Alain Chapuis (Prévention).

Par Nils Buchsbaum