Bouyer Leroux recrute Stéphane Jan comme directeur général adjoint finances
Fraîchement recruté au sein du groupe Bouyer Leroux, Stéphane Jan intègre l’entreprise française de fabrication de matériaux de construction en tant que directeur général adjoint finances.
Ce recrutement intervient dans un souci de préparation de la succession de Henri Doumenge, directeur administratif et financier du groupe depuis 14 ans, à la retraite au printemps 2026, et de poursuivre la stratégie de développement durable et équilibré à long terme du groupe.
Un parcours riche dans les finances et l’industrie
Âgé de 54 ans, Stéphane Jan est diplômé de HEC Paris. Avant de rejoindre le groupe Bouyer Leroux, Stéphane Jan a secondé pendant 10 ans celui en charge des finances du groupe Herige, où il a conduit la réorientation stratégique, mené à bien des projets de réorganisation, d’acquisition, de fusion et de cession de sociétés, et piloté la performance globale. Il a également été directeur administratif et financier chez Conforama en Suisse et Douglas en France.
M. Jan dispose aussi d’une expérience internationale notable dans l’industrie, pour avoir travaillé en tant qu’analyste financier chez ELF, en Allemagne.
Les principales responsabilités et priorités de Stéphane Jan au sein de Bouyer Leroux seront la stratégie financière, la gestion des risques, l’optimisation de la performance économique, le développement international, et la structuration de la gouvernance et l’actionnariat salarié.
Par Jérémy Leduc
