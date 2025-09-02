Protection solaire : KE France a un nouveau DG

Nino Poloni rejoint KE France au poste de directeur général. Son expérience dans la menuiserie, le vitrage et la peinture devrait servir à la stratégie du spécialiste des protections solaires.

Spécialiste de la protection solaire (store extérieur, pergola…), KE accueille un nouveau directeur général France. Il s’agit de Nino Poloni, ancien directeur commercial d’Oknoplast, fabricant de fenêtres PVC, portes et volets roulants.

Une expérience dans le vitrage et la peinture

À savoir que ce diplômé en commerce et affaires a été chef des ventes au sein de PPG Architectural Coatings, de 2013 à 2016. Pour le groupe spécialisé dans la peinture, il gère six agences de négoces peinture. Il est ensuite directeur commercial de Vitro Service France de 2016 à 2021, puis directeur général d’Euro Pare-Brise de 2021 à 2022.

Sa connaissance des réseaux de distribution et des attentes clients lui servira dans la stratégie de KE France, fusionnée avec les marques BAT et Giulio Barbieri, sous l’identité internationale FrontYard Group.

Maintenant au poste de directeur général de KE France, M. Poloni affiche une « ambition claire » : « Consolider notre position sur le marché, renforcer la proximité avec nos distributeurs et faire de KE un acteur de référence en France », déclare-t-il.

Par Virginie Kroun