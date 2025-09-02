Protection solaire : KE France a un nouveau DG
Spécialiste de la protection solaire (store extérieur, pergola…), KE accueille un nouveau directeur général France. Il s’agit de Nino Poloni, ancien directeur commercial d’Oknoplast, fabricant de fenêtres PVC, portes et volets roulants.
Une expérience dans le vitrage et la peinture
À savoir que ce diplômé en commerce et affaires a été chef des ventes au sein de PPG Architectural Coatings, de 2013 à 2016. Pour le groupe spécialisé dans la peinture, il gère six agences de négoces peinture. Il est ensuite directeur commercial de Vitro Service France de 2016 à 2021, puis directeur général d’Euro Pare-Brise de 2021 à 2022.
Sa connaissance des réseaux de distribution et des attentes clients lui servira dans la stratégie de KE France, fusionnée avec les marques BAT et Giulio Barbieri, sous l’identité internationale FrontYard Group.
Maintenant au poste de directeur général de KE France, M. Poloni affiche une « ambition claire » : « Consolider notre position sur le marché, renforcer la proximité avec nos distributeurs et faire de KE un acteur de référence en France », déclare-t-il.
Par Virginie Kroun
TBC Innovations publie une étude sur les marchés des protections solaires en France
TBC Innovations vient de publier une nouvelle étude de marché sur les ventes de protections solaires en France en 2024. Menée entre septembre et octobre 2024 auprès de 200 acteurs, l’étude met en avant...
Coulissant 6700 Sepalumic : 5 configurations architecturales
Innovation esthétique et technique, la baie vitrée coulissante 6700 propose un éventail de configurations pour s’adapter à tous les projets.
Le Groupe ELCIA présente son nouveau site web !
Le site du Groupe ELCIA s’est refait une beauté ! Réalisé en collaboration avec le collectif d’indépendants d’origine lyonnaise Swwwap, ce nouveau site a été entièrement repensé. Navigation facile et rapide,...
Les protections solaires, grandes oubliées des aides à la rénovation ?
Le groupement Actibaie a profité du Mondial du Bâtiment pour donner une conférence sur le confort thermique et l’adaptabilité des bâtiments face au réchauffement climatique. Les équipements de la baie...