Le conseil d’administration de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) a officialisé, le 1er septembre, la nomination d’Anne-Claire Marquet comme déléguée générale. Âgée de 32 ans, elle prend la suite de Joëlle Pulinx, en poste depuis plus de deux décennies et désormais chargée de mission auprès du président.

Un nouveau cap pour la Fédération de la Piscine et du Spa

Avec plus de 1 600 adhérents, la FPP représente le premier marché européen et le troisième marché mondial de la piscine familiale. Dans ses nouvelles fonctions, Anne-Claire Marquet entend valoriser les actions de la fédération en matière de développement durable et accompagner la profession dans son adaptation aux enjeux climatiques et énergétiques. Elle souhaite également intensifier les échanges avec les pouvoirs publics et les collectivités pour défendre les intérêts des professionnels du secteur.

Forte de près de dix ans d’expérience au sein d’associations professionnelles, dont quatre ans et demi à la tête du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spill), Anne-Claire Marquet apporte une expertise solide en matière de relations institutionnelles, de communication et d’animation de réseau.

Par Jérémy Leduc