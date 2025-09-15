Anne-Claire Marquet devient déléguée générale de la FPP
Mis à jour le 15 septembre 2025 à 16h46
Le conseil d’administration de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) a officialisé, le 1er septembre, la nomination d’Anne-Claire Marquet comme déléguée générale. Âgée de 32 ans, elle prend la suite de Joëlle Pulinx, en poste depuis plus de deux décennies et désormais chargée de mission auprès du président.
Un nouveau cap pour la Fédération de la Piscine et du Spa
Avec plus de 1 600 adhérents, la FPP représente le premier marché européen et le troisième marché mondial de la piscine familiale. Dans ses nouvelles fonctions, Anne-Claire Marquet entend valoriser les actions de la fédération en matière de développement durable et accompagner la profession dans son adaptation aux enjeux climatiques et énergétiques. Elle souhaite également intensifier les échanges avec les pouvoirs publics et les collectivités pour défendre les intérêts des professionnels du secteur.
Forte de près de dix ans d’expérience au sein d’associations professionnelles, dont quatre ans et demi à la tête du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spill), Anne-Claire Marquet apporte une expertise solide en matière de relations institutionnelles, de communication et d’animation de réseau.
Par Jérémy Leduc
Changement de gouvernance chez Nexity
Alors que le promoteur immobilier Nexity entame sa transformation pour « capter le rebond du nouveau cycle immobilier », le groupe change de gouvernance. L’évolution se porte sur la direction juridique,...
Participez à la 3ᵉ édition des Trophées 3 Diamants et valorisez vos projets innovants !
Mitsubishi Electric ouvre la 3ᵉ édition des Trophées 3 Diamants, un concours qui récompense les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage pour leurs projets. Inscrivez vos projets immobiliers...
Panasonic : 320 M€ pour une nouvelle usine de pompes à chaleur
Panasonic inaugure son usine modernisée en République tchèque : 320 M€ investis pour booster la production de pompes à chaleur et viser la neutralité carbone.
Alban Lefeuvre devient responsable métier du Groupement Actibaie
Le Groupement Actibaie annonce la nomination d’Alban Lefeuvre au poste de responsable métier. Une arrivée stratégique pour accompagner les professionnels des fermetures dans les mutations techniques et...