L'éco-organisme Ecominéro, dédié à la filière minérale, annonce la nomination de Ludovic Lemahieu au poste de Directeur Recyclage et Valorisation. Le but : accélérer le développement de son réseau de points de collecte à travers la France.

Un point de reprise accessible à moins de 10 km des chantiers

Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers, Ludovic Lemahieu possède plus de 20 ans d'expérience dans les matériaux transformés et le recyclage. Après avoir occupé des postes à responsabilité chez des fabricants français et au sein de l'entreprise de recyclage de métaux Galloo, où il était Directeur d'exploitations, il rejoint aujourd'hui Ecominéro avec des objectifs ambitieux.

Sa mission consistera à coordonner et animer l'équipe des Responsables Régionaux afin de renforcer l'efficacité du réseau de collecte. Un autre défi sera d'augmenter le nombre de points de collecte affiliés, avec pour ambition d'atteindre les 5 500 sites d'ici la fin de l'année 2024. Cet effort vise à améliorer la couverture nationale et à rendre les infrastructures de collecte accessible sur l'ensemble du territoire.

« Je suis honoré de rejoindre Ecominéro à un moment clé de son déploiement sur le territoire. Mon objectif est de renforcer la satisfaction de l'ensemble de nos parties impliquées et d'élargir notre réseau de points de reprise. Notre objectif est clair : un point de reprise accessible à moins de 10 km des chantiers en zone urbaine et à moins de 20 km en zone rurale », a déclaré Ludovic Lemahieu.

Marie Gérald

Photo de Une : Ludovic Lemahieu