Zen Modular renforce sa direction avec l'arrivée d'Emmanuelle Carlier de Bussy. La startup, qui propose une construction modulaire rapide et bas carbone, prévoit de déployer 10 000 modules d'ici 2027.

La startup française Zen Modular, spécialisée dans la construction modulaire, annonce la nomination d'Emmanuelle Carlier de Bussy en tant que nouvelle directrice générale, aux côtés de Pascal Chazal, fondateur et président.

Après deux levées de fonds en 2023 et 2024, Zen Modular ambitionne de déployer 10 000 modules par an d'ici 2027 grâce à sa plateforme numérique permettant aux maîtres d'ouvrage et architectes de concevoir des bâtiments à partir de modules préconçus.

L'entreprise propose trois concepts de chambres modulaires pour répondre à la pénurie de logements : la J-Room (résidences étudiantes), la C-Room (établissements de santé et EHPAD) et la M-Room (logement des salariés en mobilité).

Accélérer le déploiement de Zen Modular

Forte de 20 ans d'expérience en gestion de projets et entrepreneuriat, et après avoir co-fondé Buildrz – revenu en 2024 –, Emmanuelle Carlier de Bussy ambitionne d'accélérer le déploiement de Zen Modular et renforcer son approche durable et industrielle de la construction.

« Trois ans après sa création et deux levées de fonds menées avec succès en 2023 et 2024, Zen Modular franchit aujourd’hui une nouvelle étape de son développement. 2025 sera pour nous l’année de la concrétisation, et Emmanuelle nous apportera toute son expertise pour mener à bien notre projet et devenir un ‘game changer’ sur le marché de la construction », souligne Pascal Chazal.

La start-up française vise à réduire de 40 % l'empreinte carbone des projets et à diviser par deux les délais de construction.

Marie Gérald

Photo de Une : Emmanuelle Carlier de Bussy