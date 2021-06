Le groupe Muller annonce la nomination de Philippe Dénécé en tant que directeur général de l’ETI familiale et industrielle. Leader mondial du confort thermique et de la qualité de l’air, le groupe français accompagne la construction et la rénovation de logements et de bâtiments tertiaires privés ou publics. Précisions.

Le 8 juin dernier, le groupe Muller, qui conçoit des équipements thermiques intelligents et connectés, et présents dans plus de 50 pays, notamment via ses filiales Auer, Campa, France Énergie et Noirot, a annoncé avoir nommé Philippe Dénécé, ancien PDG de SIG, au poste de directeur général.

Diplômé de la NEOMA Business School et titulaire d’un DESCF, Philippe Dénécé commence sa carrière en 1989 chez Ernst & Young en tant que manager. Six ans plus tard, il intègre Technicolor (anciennement Thomson Multimedia) et devient directeur du controlling de l'activité verre et tubes cathodiques pour les périmètres Europe et Asie. En 2000, Philippe Dénécé rejoint le groupe Irlandais CRH, leader mondial dans des matériaux de construction, où il occupe successivement les fonctions de directeur financier France, puis de directeur du développement et directeur général des activités distribution.

En 2011, il devient président directeur général des activités françaises (enseignes Lariviere, Litt et Ouest Isol) du groupe britannique SIG, côté à Londres, où il sera nommé membre du Comex en 2015.

A travers sa nouvelle prise de fonctions, Philippe Dénécé souhaite accompagner la croissance du groupe Muller sur un marché en pleine évolution et en faire un acteur de premier plan de l’habitat durable.

« Mon ambition est d’activer les atouts du groupe Muller pour en faire un contributeur reconnu au confort de vie, à la maison et au travail, à travers la performance énergétique et environnementale », annonce le nouveau directeur général.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Muller Group