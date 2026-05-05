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Yannick Grignon nommé directeur commercial France de Finimetal

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Nomination
Publié le 05 mai 2026 à 12h15, mis à jour le 05 mai 2026 à 17h14, par Nils Buchsbaum
Purmo Group nomme Yannick Grignon directeur commercial France de Finimetal. Il pilotera les ventes de solutions de confort thermique.
© Finimetal - Batiweb
© Finimetal

Purmo Group, acteur international spécialisé dans les solutions de chauffage et de rafraîchissement annonce la nomination de Yannick Grignon au poste de directeur commercial France de la marque Finimetal depuis le début de l’année 2026.

Diplômé d’écoles d’ingénieurs en génie climatique, il dispose de plus de vingt ans d’expérience au sein du groupe. Au cours de sa carrière, il a occupé différentes fonctions, notamment technico-commercial, chef de produit, responsable technique France tous produits, ainsi que gestionnaire de business unit pour l’entité Emmeti en France.

Réglementations et décarbonation : un tournant pour la filière CVC

 

Interrogé sur les évolutions du secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, il souligne le rôle structurant des réglementations successives, en particulier la RE2020 qui a renforcé les exigences en matière de performance énergétique des bâtiments : « D’une part les réglementations techniques et environnementales ont permis une véritable évolution/révolution de la filière. Et, très pertinente, la première a porté sur l’enveloppe du bâtiment et a insufflé la "pleine conscience" de l’isolation ! D’autre part, les suivantes toujours d’actualité, tournées vers une progression des systèmes visent surtout à limiter les dépenses énergétiques. » Il évoque également la publication, en janvier 2026, du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), qui vise à intégrer le coût carbone des matériaux importés, notamment l’acier, dans une logique de décarbonation du secteur.

Dans ce contexte, le groupe indique avoir investi dans une start-up spécialisée dans la production d’acier issu à 100 % d’énergies renouvelables. Une orientation qui devrait permettre à Finimetal de proposer des systèmes dont l’empreinte carbone serait réduite à 95 %, les émissions résiduelles étant principalement liées aux opérations logistiques, notamment le transport.

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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