Etex améliore ses résultats au premier semestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 2,02 milliards d'euros et un REBITDA en hausse de 8,8 %, malgré un marché volatil.

Le groupe belge Etex, spécialisé dans les matériaux et solutions pour la construction, a amélioré ses principaux indicateurs financiers au premier semestre 2026, malgré un environnement de marché toujours instable, notamment en Europe occidentale. Son chiffre d’affaires atteint 2,02 milliards d’euros, en hausse de 4,9 % sur un an et de 5,1 % à données comparables.

Le cash-flow d’exploitation récurrent (REBITDA) progresse plus rapidement que l’activité, à 384 millions d’euros, soit une hausse de 8,8 % sur un an et de 9,1 % à données comparables. La marge correspondante s’établit à 19 %, contre 18,3 % un an plus tôt. Etex attribue cette amélioration notamment aux économies réalisées dans ses opérations industrielles, à la maîtrise des coûts et aux achats, malgré une hausse des frais généraux.

Le résultat net récurrent (part du groupe) s’élève à 162 millions d’euros, en progression de 29,5 %. Cette évolution bénéficie à la fois de la hausse du REBITDA et d’un effet favorable des taux de change sur les charges financières nettes. Le résultat net atteint pour sa part 150 millions d’euros, contre 115 millions au premier semestre 2025, soit une progression de 30,7 %.

La situation financière du groupe s’est également améliorée. À fin juin, sa dette financière nette s’établissait à 1,098 milliard d’euros, contre 1,219 milliard un an auparavant. Le ratio de dette financière nette rapportée au REBITDA est ainsi passé de 1,8 à 1,6.

Des écarts importants selon les marchés

La progression de l'activité masque des situations contrastées selon les zones géographiques. Etex fait état de bonnes performances en Asie-Pacifique, en Amérique latine ainsi qu’en Europe du Sud et de l’Est. À l’inverse, la France et le Royaume-Uni figurent parmi les marchés les plus difficiles.

La division Building Performance, qui regroupe notamment les plaques de plâtre et les plaques de fibre-ciment, réalise 1,232 milliard d’euros de chiffre d’affaires, en progression de 4,7 % à données comparables. Le recul des marchés d’Europe occidentale a été compensé par la croissance enregistrée dans d’autres régions, en particulier en Amérique latine et en Asie-Pacifique.

Le chiffre d’affaires de Fibre Cement atteint 286 millions d’euros, en hausse de 5,4 % à données comparables. La division bénéficie de performances solides sur la plupart de ses marchés et catégories de produits, à l’exception des bardages. Etex indique également que les mesures de transformation engagées dans cette activité commencent à produire des effets.

Dans la division Industry, consacrée notamment à la protection contre l’incendie et à l’isolation haute performance, les revenus progressent de 5 % à données comparables, à 194 millions d’euros. La croissance des ventes concerne presque tous les segments.

L’activité Insulation affiche la plus forte progression du groupe. Son chiffre d’affaires augmente de 7 % sur un an, à 307 millions d’euros, grâce principalement à la hausse des volumes dans ses deux activités et dans la quasi-totalité des régions.

Etex négocie la cession de ses activités XPS dans quatre pays européens

Sur le plan des opérations, Etex a annoncé le 25 août être entré en négociations exclusives avec Austrotherm, spécialiste autrichien de l’isolation, en vue d’une éventuelle cession de ses activités dans le polystyrène extrudé (XPS) en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. La transaction reste soumise aux approbations et conditions habituelles, notamment réglementaires.

Le groupe a par ailleurs conclu un partenariat avec Kunooz Oman Holding pour développer ses activités liées au gypse à Oman. Etex a pris une participation de 25 % dans Kunooz Gypsum et créé une coentreprise avec son partenaire.

En Algérie, le groupe a acquis une participation majoritaire dans Global Gypse. Cette opération doit lui permettre de développer ses activités dans un nouveau marché des plaques de plâtre et d'accroître sa présence en Afrique.

En Australie, Etex prévoit d’investir 27 millions d’euros dans ses activités de plaques de plâtre. Le programme concerne quatre sites de production de Siniat et doit permettre d’augmenter les capacités, d’améliorer l’efficacité industrielle et de sécuriser l’approvisionnement.

Des objectifs climatiques validés par la SBTi

Sur le front environnemental, Etex a obtenu l’approbation de la Science Based Targets initiative (SBTi) pour ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme. Le groupe vise notamment une réduction absolue de 58 % de ses émissions des scopes 1 et 2 d’ici à 2032, par rapport à 2019, ainsi qu’une baisse de 30 % de certaines catégories d’émissions du scope 3 sur la même échéance, avec 2024 comme année de référence.

Le groupe a également regroupé ses solutions de plaques de plâtre présentées comme durables dans une nouvelle gamme baptisée Viva. Sa plaque VivaCycle, fabriquée à partir de 100 % de gypse recyclé récupéré après utilisation, est désormais commercialisée aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, après un lancement en France en 2025.

Pour l’ensemble de l’exercice 2026, Etex table sur une progression « modeste » de son chiffre d’affaires, de son REBITDA et de son résultat net récurrent. Le groupe maintient cette prévision malgré les incertitudes qui persistent sur les marchés mondiaux, qu’il relie notamment au conflit en Iran et à ses répercussions économiques.