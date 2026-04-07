Assurance auto SMABTP : les plus qui font la différence !
En donnant la parole à ceux qui connaissent le mieux l’offre d’assurance automobile, nous découvrons ce qui fait la différence : des contrats flotte souples et performants, des tarifs compétitifs, des actions en faveur de la prévention routière et une expertise pointue du secteur du BTP. Autant d’avantages qui permettent aux sociétaires de maîtriser leurs coûts et de rouler en toute sérénité.
Ces témoignages sont plus que de simples échanges : ils illustrent la promesse de SMABTP d’offrir bien plus qu’une assurance, un véritable partenariat fondé sur la confiance et la proximité.
Dans cette première vidéo, plongez dans les regards croisés de Martin Amicel, dirigeant de l’entreprise Hamon Molard, Erwan Latinier, conseiller et Stéphanie Rouault, souscriptrice auto. Ensemble, ils dévoilent les atouts de l’assurance auto flotte proposée par SMABTP. Leur vision ? Un contrat complet et flexible, un suivi régulier de la sinistralité, et des actions concrètes pour renforcer la sécurité routière.
Dans cette vidéo, découvrez les portraits croisés de Jérôme Hennequin, dirigeant de l’entreprise Tapir, et Talal Hourani, gestionnaire flotte automobile chez SMABTP. L’entreprise partage son expérience à travers un accompagnement sur mesure, notamment pour les risques liés aux véhicules. Marquée par un incendie criminel en 2019, Tapir témoigne de la réactivité et de l’efficacité de SMABTP, qui a permis la remise en activité de l’entreprise en seulement quatre mois. Une relation fondée sur la confiance, la proximité et un suivi personnalisé, illustrant tout l’enjeu d’un partenaire assureur fiable au quotidien.
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