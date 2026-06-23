Emplois, construction, rénovation, faillites : Frédéric Carré a dressé un bilan sombre du secteur, lors de sa première conférence de presse à la FFB.

Entré en fonction le 19 juin à la présidence de la Fédération française du bâtiment (FFB), Frédéric Carré a tenu le mardi 23 juin sa première conférence de presse à la tête de l’organisation. Il a alerté sur une conjoncture marquée par le recul de l’activité dans le secteur du bâtiment, la dégradation de plusieurs segments du marché, et dénoncé « un écart entre les objectifs publics en matière de logement et de rénovation et les moyens mis en œuvre », qu’il juge « abyssal ».

« On ne voit toujours pas la sortie de la crise. » Le ton est donné dès le début la présentation des chiffres de conjoncture. Selon la FFB, le bâtiment compte aujourd'hui 1,731 million d'actifs, dont 1,234 million de salariés. Mais la profession continue de perdre des emplois. Sur un an, 19 000 postes ont disparu. Depuis fin 2022, les pertes atteignent 55 000 emplois.

La dégradation de l'activité se reflète également dans les résultats économiques du secteur. Le chiffre d'affaires consolidé du bâtiment s'établit à 193 milliards d'euros en 2025, en recul de 5 % par rapport à 2024 et de 12 % sur trois ans.

Pour Frédéric Carré, cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle touche le cœur historique de l'activité : la construction neuve.

Le logement neuf décroche

La construction neuve ne représente plus que 39 % du chiffre d'affaires du secteur, contre plus de la moitié il y a une dizaine d'années. « Le logement neuf ne représente plus que 20 %. On voit à quel point la chute est importante », se désole le président de la FFB.

Les mises en chantier, estimé à 321 000 logements en rythme annuel, restent insuffisantes au regard des besoins. « Le Premier ministre a dit : deux millions de logements d'ici 2030. On a un objectif de 430 000 logements par an. Donc on voit bien qu'avec 321 000, on est loin du compte », s'alarme Frédéric Carré.

Au-delà du niveau actuel de production, la fédération s'inquiète surtout des indicateurs avancés. Les permis de construire ralentissent fortement, notamment dans le logement collectif, tandis que les mises en vente des promoteurs atteignent des niveaux historiquement bas.

Dans ce contexte, la FFB redoute une nouvelle dégradation de l'activité dans les prochains trimestres.

Une rénovation énergétique toujours en recul

Autre sujet de préoccupation : la rénovation. Le marché enregistre son sixième trimestre consécutif de recul, avec une baisse de 2,6 % au premier trimestre 2026. La rénovation énergétique apparaît particulièrement affectée.

Pour la fédération, les évolutions successives des dispositifs publics ont fragilisé la visibilité des ménages sur leurs projets de travaux. « Sur le terrain, nous constatons que l'incertitude est totale et que les ménages ne souhaitent plus engager de travaux », affirme Frédéric Carré.

Le président de la FFB pointe, comme la CAPEB représentant les artisans du bâtiment, notamment les réductions budgétaires annoncées sur MaPrimeRénov' et le Fonds vert. « L'écart entre les objectifs et les moyens mis en œuvre est abyssal », juge-t-il.

Alors que le gouvernement affiche l'ambition d'éradiquer les passoires thermiques dans les prochaines années, la Fédération estime que les moyens financiers et réglementaires ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des objectifs declarés.

Des entreprises fragilisées

La crise se traduit également par une tension croissante sur la situation financière des entreprises. La hausse du coût des matériaux, l'allongement des délais de paiement et la faiblesse de l'activité pèsent sur les trésoreries.

La FFB se plaint en outre de plusieurs mesures budgétaires récentes, notamment la réduction des allégements de charges patronales.

« Aujourd'hui, nous regrettons que cette marche arrière alourdisse de 170 millions d'euros le coût du travail pour le bâtiment », déclare Frédéric Carré. La FFB anticipe plus de 13 000 faillites à l'horizon de la fin 2026.

« La France ne retrouvera pas le chemin de la croissance sans reprise du bâtiment »

Malgré ce constat particulièrement sombre, Frédéric Carré refuse de céder au pessimisme. Le nouveau président de la FFB met en avant les besoins structurels du pays en matière de logement, de réindustrialisation, d'équipements publics ou encore d'adaptation au changement climatique.

« Rien ne se fera sans le bâtiment. On ne réindustrialisera pas la France, on ne relogera pas les Français sans le bâtiment », affirme-t-il.

Pour la fédération, le secteur demeure un levier majeur de croissance économique. D'où son appel à une série de mesures destinées à relancer l'investissement : maintien et élargissement du prêt à taux zéro, assouplissement des conditions d'accès au crédit, soutien à la rénovation énergétique ou encore stabilité réglementaire.

Sur les normes environnementales, Frédéric Carré plaide pour une approche conciliant objectifs climatiques et capacité de production. « Il ne faut pas opposer l'écologie et la construction », insiste-t-il.

À quelques mois de l'ouverture de la séquence présidentielle, la FFB entend désormais porter ses propositions auprès de l'ensemble des responsables politiques. Un « Sommet de la construction » est d'ailleurs annoncé pour le 19 novembre afin d'interpeller les futurs candidats sur les enjeux du logement et du bâtiment.