Mercredi 26 août, une convention a été signée entre la Fédération française du bâtiment (FFB) et l'Association de la garantie des salaires scellant un partenariat pour accompagner les entreprises du secteur en difficultés économiques. Un partenariat articulé autour de trois priorités : anticiper, informer et orienter.

Alors que les chefs d'entreprise du bâtiment enregistrent des pertes d'emploi, malgré une robustesse côté défaillances, comment peuvent-ils affronter ces difficultés économiques frappant eux comme leurs salariés ? L’Association de la garantie des salaires (AGS) et la Fédération française du bâtiment (FFB) prennent le sujet à bras-le-corps, à travers un partenariat annoncé le 26 août.

Anticiper, informer et orienter les entreprises en difficultés

«Les artisans et entrepreneurs du bâtiment font face à des mutations profondes et à des tensions économiques réelles. Ce partenariat avec l’AGS renforce notre capacité collective à anticiper ces difficultés, à mieux informer nos adhérents et à les orienter vers des solutions adaptées, dans une logique de prévention et de responsabilité », déclare Frédéric Carré, président de la FFB.

Trois priorités fixées par cette convention, qui « permettra de mieux faire connaître les dispositifs existants, d'accompagner plus efficacement les entreprises fragilisées et de sécuriser les parcours des salariés, avec des réponses concrètes au plus près du terrain », détaille Christian Nibourel, président de l'AGS. Le tout grâce à un appui sur les réseaux territoriaux respectifs des deux structures.

Les deux partenaires échangeront également leurs données, afin d'avoir un suivi régulier de la situation économique. L'espoir d'une reprise dans le secteur début 2026 a été de courte durée, freiné notamment par une nouvelle inflation des prix des matériaux, déclenchée par le conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz.

« On ne voit toujours pas la sortie de la crise », avait commenté fin juin M. Carré, tout juste élu à la tête de la FFB.