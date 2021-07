Trois nouvelles nominations pour le groupe Nice France

Acteur majeur dans le domaine de la domotique, Nice France a annoncé, lundi 26 juillet, la nomination d’Eric Chenu en tant que directeur commercial, succédant à Wilfried Simoes. Ce dernier devient désormais directeur commercial de la Business Unit Sun Shading Solutions au sein du groupe Nice. Lodovico Maria Paolini a été également nommé nouveau responsable Marketing et Communication de Nice France.

Leader dans le domaine de la domotique, Nice France continue sa conquête sur le secteur de la maison intelligente. La nomination récente d'Éric Chenu, directeur commercial, et Lodovico Maria Paolini, responsable Marketing et Communication, vient renforcer le lien entre les deux secteurs dans le but d’offrir à ses utilisateurs le meilleur parcours client possible.

Diplômé d’un BTS Technico commercial et d’un Executive MBA à l’école Audencia de Nantes, Eric Chenu commence sa carrière chez Spit, entreprise spécialisée dans le clouage et la fixation pour le secteur de la construction, en tant qu’animateur de vente puis responsable de secteur pendant 10 ans. En 2002, il poursuit sa carrière en intégrant le groupe Delta Dore, comme responsable régional puis directeur commercial du groupe. Depuis le 1er juillet 2021, Eric Chenu assure ses fonctions de directeur commercial France et de membre du comité de direction chez Nice France.

« Il poursuivra notamment le process de transformation digitale du groupe Nice puisque nous avons pour vision commune de la poursuivre et de la développer. C’est un enjeu clé et stratégique pour l’entreprise. Je suis fier qu’il puisse mettre à profit son expérience dans l’univers de la domotique pour le groupe Nice », déclare Franck Pichereau, président de Nice France.

« Avec Lodovico, nous avons choisi un profil complet au parcours solide. Accueillir ce type de profil au sein de Nice France, possédant toutes ces qualités, augure un futur prometteur et performant pour notre marque », ajoute-t-il pour évoquer le nouveau responsable Marketing et Communication de Nice France, Lodovico Maria Paolini.

Diplômé en 2010 de l’école supérieure des Sciences Linguistiques et Sociales Marco Belli, en Italie, Lodovico Maria Paolini débute en 2011 comme employé pour le marché français chez De Girolami. Il intègre le groupe Nice en 2013 en tant que chargé de gestion du service client pour le marché italien, puis comme analyste des ventes du groupe. En 2018, au milieu du processus de digitalisation de Nice France, il contribue au lancement et au développement du CRM puis devient chef du projet. Enfin, en 2019, il est nommé responsable de l'intelligence marketing. Devenu responsable Marketing et Communication, il supervise désormais la stratégie marketing et commerciale sur le secteur des biens d’équipements.

Une nouvelle business unit

Lancée le 1er janvier 2021, la nouvelle business unit Sun Shading Solutions dirige l'ensemble des activités liées aux marchés de la protection solaire du groupe Nice France, tels que les volets roulants, stores, et autres protections extérieures. Fruit d’une collaboration avec Elero, société allemande du groupe, cette business unit sera dirigée par Enzo Viola, directeur général d'Elero.

« La Business Unit est une nouvelle opportunité pour tester et améliorer la collaboration entre tous les départements et les marchés, renforçant ainsi l'approche globale et intégrée du groupe. Je suis heureux que Wilfried Simoes, en qui j’ai entièrement confiance et qui s’implique au quotidien pour le groupe Nice, puisse relever ce défi », confie le président de Nice France, au sujet du nouveau directeur commercial de la business unit.

Wilfried Simoes, diplômé d’un Executive MBA à l'EM Lyon Business School, commence sa carrière chez Barrisol, puis intègre le groupe Somfy, qu’il quitte en 2016. En 2017, il intègre la société Pierredeplan comme directeur commercial et marketing international. En 2019, il rejoint le groupe Nice en tant que directeur commercial France, où il met son expertise et ses connaissances au service du projet global du groupe. Depuis le 1er juillet 2021, il est nommé directeur commercial de la business unit Sun Shading Solutions du groupe Nice.

Marie Gérald

Photo de une : groupe Nice