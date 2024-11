Fin du coup de pouce « thermostat connecté », après des « suspicions de fraudes »

Il n’est désormais plus possible de bénéficier du coup de pouce « pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ». Ce jeudi, un arrêté est venu suspendre cette aide. Le ministère de la Transition écologique avance de « fortes suspicions de fraudes » et indique vouloir renforcer les contrôles.

Un arrêté publié au Journal Officiel est venu mettre fin au coup de pouce « pilotage connecté du chauffage pièce par pièce », lancé il y a près d’un an. Ce coup de pouce avait été mis en place dans le cadre du plan de sobriété énergétique du gouvernement pour aider les Français à réaliser des économies d’énergie. L’objectif : permettre aux ménages de disposer de boutons de radiateurs connectés, programmables et pilotables à distance, pièce par pièce. L’aide pouvait aller de 260 euros pour un logement de moins de 35 m2 à 624 euros pour une surface de plus 130 m2, et était accessible à tous sans conditions de revenus. Une suspension après des « pratiques frauduleuses » La ministre déléguée à l’Énergie, Olga Givernet, a confirmé la fin anticipée de ce coup de pouce – qui devait initialement durer jusqu’au 31 décembre 2024 – en raison de « suspicions de fraudes » : « En raison de fortes suspicions de fraudes qui m'ont été remontées, il est devenu évident que des pratiques frauduleuses existent et qu'elles mettent en péril l'efficacité du dispositif. J’ai donc décidé de suspendre le coup de pouce pour le thermostat connecté à partir de la fin de cette semaine le temps que nous clarifions la situation », a-t-elle expliqué. Seul le coup de pouce qui augmentait l’aide initiale est supprimé, précise le ministère, qui ajoute que le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) permet toujours de bénéficier d’une prime allant jusqu’à 400 euros, selon la taille du logement. « Nous travaillons étroitement avec la filière pour renforcer les contrôles et s'assurer que l'aide arrive bien là où elle doit, afin que ce ne soient pas les consommateurs qui en paient le prix », a ajouté la ministre déléguée à l’Énergie. Pour rappel, tous les ménages français devront disposer d’un thermostat programmable dans leur logement d’ici le 1er janvier 2027. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock