Vincent Bes est nommé directeur de l’activité de Wicona France

Ancien directeur commercial, Vincent Bes est nommé à la direction de l’activité de Wicona France. Il succède à Alexandre Bistes.

Vincent Bes est directeur « Strategic Unit » de Wicona France, filiale du groupe Hydro qui commercialise des systèmes de façades et de menuiseries en aluminium, depuis le 6 avril 2026. Il succède à Alexandre Bistes, après avoir occupé durant trois ans le poste de directeur commercial de la filiale française.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur de la construction, il aura pour mission de mettre son expertise stratégique et opérationnelle au service du développement de Wicona France.

Après des débuts dans la vente de menuiseries, Vincent crée sa propre entreprise. Il rejoint Reynaers en 2015 en tant que commercial et prend, en 2018, la direction régionale de l’agence de Bordeaux. En 2020, il intègre Wicona comme directeur régional Ouest France, puis est nommé directeur commercial France en 2023, avant d’accéder aujourd’hui à la tête de la Strategic Unit.

« Son parcours, construit au contact direct des clients et du terrain, lui confère une connaissance approfondie du marché et des métiers de la façade et de la menuiserie aluminium », souligne le groupe dans son communiqué.

Il est chargé par l’entreprise de poursuivre l’élan engagé par son prédécesseur.

« J’ai eu la chance de travailler aux côtés d’Alexandre Bistes, qui a su dès son arrivée fédérer l’équipe autour d’une vision claire. J’ai adhéré dès le premier jour à cette feuille de route fondée sur la circularité, l’excellence technique et la proximité avec nos clients. La transition s’inscrit donc naturellement dans une logique de continuité, tout en intégrant les ajustements nécessaires pour répondre aux évolutions du marché », déclare Vincent Bes.