Ultimo PVC : la gamme de fenêtres de Swao se diversifie

Menuiserie

Publié le 19 février 2026 à 8h05, mis à jour le 18 février 2026 à 18h30, par Raphaël Barrou

La marque Swao, spécialisée dans les fenêtres et les portes d'entrée et de garage, présente de nouvelles options pour sa gamme Ultimo PVC.
©Swao
©Swao

À l'occasion du salon Artibat 2025, nous vous avions parlé de la modernisation de la gamme de fenêtres Ultimo. Celle-ci est développée par la marque Swao, filiale du groupe CETIH et spécialisée dans les secteurs de l'enveloppe de l'habitat et la rénovation énergétique. 

Selon Swao, Ultimo PVC se distingue de son prédécesseur par des design aux lignes droites « plus affirmées » ou encore une finition « plus ergonomique »

Pour limiter l'accumulation d'impuretés, ou l'encrassement, et assurer une « durabilité renforcée », Ultimo PVC intègre un joint cache-rainure. 

Plusieurs options proposées par Ultimo PVC

 

La marque met aussi en avant une nouvelle poignée Toulon noire ou assortie, des battements et parcloses aux lignes droites et un verrou toute hauteur, permettant un « meilleur confort d'usage ».

Des options permettant d'adapter le produit sont aussi présentées par Swao. 

Ainsi, 20 coloris différents sont proposés pour la gamme Ultimo PVC. Pour les options « premium », il est possible de rendre le ferrage invisible. Et depuis début 2026, l'ouverture à 180° est disponible

