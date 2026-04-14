Les défaillances d'entreprises en augmentation au T1 2026

En 2026, les défaillances d’entreprises s’aggravent encore en France, avec une hausse de 6,4 % au premier trimestre et près de 19 000 entreprises concernées. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et une précarité croissante, certains secteurs de la construction semblent résister.

En 2025, près de 70 000 entreprises ont été concernées par des défaillances, selon Altares. Mais 2026 ne commence pas mieux, avec une hausse de 6,4 % des défaillances au T1, portant à presque 19 000 le nombre d'entreprises touchées.

La guerre en Iran n'aide pas, mais même avant le déclenchement du conflit, les entreprises étaient en difficulté. « Janvier, en particulier, a été très mauvais », commente Thierry Millon, directeur des études d'Altares.

La construction, une « poche de résistance »

Selon le cabinet, l'inquiétude porte par exemple sur les 75 000 emplois menacés, « du jamais vu » depuis la crise de 2009. Au milieu de ce sombre bilan, la construction fait exception. Une « poche de résistance », selon Thierry Millon, dont la dynamique est portée par le gros-œuvre (-9 %) ou encore les travaux publics (-20 %) même si le secteur représente toujours « une défaillance sur quatre ».

Une situation précaire illustrée par le second œuvre (+9,8 %), la peinture et la vitrerie (+25 %) ainsi que la menuiserie bois et PVC (+17 %).

« Sur les douze derniers mois, un nouveau record est atteint avec plus de 71 000 entreprises concernées par une procédure collective », poursuit le directeur des études Altares. « Il s’agit majoritairement de cessations de paiement (redressements et liquidations judiciaires), alors que le recours préventif au tribunal demeure marginal, avec seulement 1 500 procédures de sauvegarde. »

©Altares

La situation est la plus préoccupante pour les PME de 20 à 99 salariés, qui, avec 519 défaillances contre 463 à la même époque l'année dernière, enregistrent une triste hausse de 12,1 %. À l'inverse, les TPE et les PME de 10 à 19 salariés ont respectivement constaté une diminution des défaillances de 6,7 % et de 12,1 %.

Mais dans trois cas sur quatre, les procédures concernent des micro-entreprises. Elles ont été plus de 14 000 à faire défaut dans les trois premiers mois de l'année, subissant une augmentation de 11,2 % par rapport à 2025.