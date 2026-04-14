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Les défaillances d'entreprises en augmentation au T1 2026

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Conjoncture
Publié le 14 avril 2026 à 9h55, mis à jour le 14 avril 2026 à 17h19, par Raphaël Barrou
En 2026, les défaillances d’entreprises s’aggravent encore en France, avec une hausse de 6,4 % au premier trimestre et près de 19 000 entreprises concernées. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et une précarité croissante, certains secteurs de la construction semblent résister.
©Adobe Stock - Batiweb
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En 2025, près de 70 000 entreprises ont été concernées par des défaillances, selon Altares. Mais 2026 ne commence pas mieux, avec une hausse de 6,4 % des défaillances au T1, portant à presque 19 000 le nombre d'entreprises touchées. 

La guerre en Iran n'aide pas, mais même avant le déclenchement du conflit, les entreprises étaient en difficulté. « Janvier, en particulier, a été très mauvais », commente Thierry Millon, directeur des études d'Altares. 

La construction, une « poche de résistance »

 

Selon le cabinet, l'inquiétude porte par exemple sur les 75 000 emplois menacés, « du jamais vu » depuis la crise de 2009. Au milieu de ce sombre bilan, la construction fait exception. Une « poche de résistance », selon Thierry Millon, dont la dynamique est portée par le gros-œuvre (-9 %) ou encore les travaux publics (-20 %) même si le secteur représente toujours « une défaillance sur quatre »

Une situation précaire illustrée par le second œuvre (+9,8 %), la peinture et la vitrerie (+25 %) ainsi que la menuiserie bois et PVC (+17 %). 

« Sur les douze derniers mois, un nouveau record est atteint avec plus de 71 000 entreprises concernées par une procédure collective », poursuit le directeur des études Altares. « Il s’agit majoritairement de cessations de paiement (redressements et liquidations judiciaires), alors que le recours préventif au tribunal demeure marginal, avec seulement 1 500 procédures de sauvegarde. »

©Altares

La situation est la plus préoccupante pour les PME de 20 à 99 salariés, qui, avec 519 défaillances contre 463 à la même époque l'année dernière, enregistrent une triste hausse de 12,1 %. À l'inverse, les TPE et les PME de 10 à 19 salariés ont respectivement constaté une diminution des défaillances de 6,7 % et de 12,1 %. 

Mais dans trois cas sur quatre, les procédures concernent des micro-entreprises. Elles ont été plus de 14 000 à faire défaut dans les trois premiers mois de l'année, subissant une augmentation de 11,2 % par rapport à 2025. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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