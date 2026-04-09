Armstrong Fluid Technology nomme Danilo Elez directeur général
Armstrong Fluid Technology, spécialiste des solutions de gestion des fluides et des systèmes mécaniques pour les bâtiments, a annoncé le 3 avril la nomination de Danilo Elez au poste de directeur général.
« Danilo Elez va apporter à Armstrong une solide expertise des secteurs du CVC et des technologies du bâtiment, forgée au sein de leaders mondiaux tels que Trane, Kone et Johnson Controls », indique le communiqué de l’entreprise.
Fort d’une expérience internationale à des postes de direction, il est spécialisé dans l’optimisation des performances opérationnelles et le développement durable. Selon Armstrong Fluid Technology, « sa capacité reconnue à fusionner produits techniques, services numériques et solutions systémiques s’aligne parfaitement avec la vision stratégique et les valeurs de l’entreprise ».
Danilo Elez possède une solide formation académique, avec un MBA de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et des diplômes en génie industriel et en économie de l’Université du Wisconsin-Madison. Il a également été boursier Fulbright.
Danilo Elez est chargé de piloter la prochaine phase de croissance, d’innovation et d’amélioration des performances globales d’Armstrong Fluid Technology.
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