Les actionnaires de Vinci ont reconduit pour quatre ans le mandat de Xavier Huillard à la présidence du conseil d’administration, lors de l’assemblée générale du groupe.

Les actionnaires du groupe français de BTP et de services à l’énergie Vinci ont voté, mardi 14 avril, le renouvellement pour quatre ans du mandat de Xavier Huillard, 71 ans, à la présidence du conseil d’administration. La décision a été entérinée lors de l’assemblée générale organisée à la salle Pleyel, à Paris.

Le conseil d’administration avait annoncé son intention de reconduire Xavier Huillard à la présidence du conseil, sous réserve du renouvellement préalable de son mandat d’administrateur par les actionnaires. Lors de l’assemblée générale, 91,91 % d’entre eux ont voté pour. « La résolution est adoptée et je vous en remercie », a commenté Xavier Huillard.

Un renouvellement de mandat validé à plus de 90 %

Au printemps 2024, le conseil d’administration avait nommé Pierre Anjolras directeur général opérationnel, un poste créé pour organiser la transition avec Xavier Huillard, contraint de quitter ses fonctions exécutives après avoir atteint en juin 2024 la limite d’âge de 70 ans.

Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2025, puis de la réunion du conseil d’administration qui a suivi, les fonctions de président et de directeur général ont été séparées. À compter du 1er mai 2025, Xavier Huillard est resté président du groupe, tandis que Pierre Anjolras a pris la direction générale.

Âgé de 60 ans, ce dernier a pris les rênes opérationnelles après avoir notamment supervisé l’intégration du constructeur de routes Eurovia au sein de Vinci Construction.

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées (Ponts ParisTech), Xavier Huillard a effectué l’essentiel de sa carrière dans les métiers de la construction.

Il rejoint Sogea en décembre 1996 en tant que directeur général adjoint chargé de l’international et des travaux spécifiques, avant d’en devenir président-directeur général en 1998. La même année, il est nommé directeur général adjoint de Vinci, puis prend la présidence de Vinci Construction de 2000 à 2002.

Entre 2002 et 2004, il exerce les fonctions de directeur général délégué de Vinci et de président-directeur général de Vinci Energies, avant d’en assurer la présidence de 2004 à 2005. Il devient administrateur-directeur général de Vinci en 2006, puis président-directeur général du groupe le 6 mai 2010.

Parallèlement, il préside l’Institut de l’entreprise de janvier 2011 à janvier 2017 et dirige Vinci Concessions de 2016 à 2024. Le 1er mai 2025, il est nommé président du conseil d’administration de Vinci.

Un chiffre d'affaire de 74,6 milliards d’euros en 2025

Sous sa direction, le groupe est devenu le premier exploitant aéroportuaire privé mondial, avec 72 aéroports répartis dans 14 pays. Il exploite notamment les plateformes japonaises de Kansai, Osaka et Kobe, et a récemment renforcé sa présence au Royaume-Uni, avec le rachat de l’aéroport d’Édimbourg, après celui de Gatwick en 2018.

Vinci a également renforcé ses activités de concessions autoroutières, très lucratives, qui lui valent des critiques récurrentes, ainsi que ses activités dans le secteur de l’énergie.

En 2025, le groupe a enregistré un bénéfice net stable à 4,9 milliards d’euros, notamment sous l’effet de l’impôt sur les sociétés en France, tandis que son chiffre d’affaires a progressé de 4 %, à 74,6 milliards d’euros.