La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a élu son nouveau président en la personne d’Alain Grizaud. Ce dernier n’est pas inconnu, puisqu’il a notamment été président du syndicat national des Canalisateurs entre 2012 et 2022.

Après 10 ans à la tête de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Bruno Cavagné cède sa place à Alain Grizaud, élu président pour un mandat de 3 ans à l’issue d’une assemblée générale le 29 juin.

À 61 ans, Alain Grizaud dirige l’entreprise Cousin Pradère, spécialisée dans la pose de canalisations, depuis près de 40 ans. L’entreprise est basée à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne (82).

Le dirigeant d’entreprise dispose également d’une vingtaine d’années d’expérience syndicale. Il a été successivement adhérent du syndicat départemental des Travaux Publics du Tarn-et-Garonne, adhérent de la Fédération Régionale des Travaux Publics d’Occitanie, et président du syndicat national des Canalisateurs pendant 10 ans.

Prendre davantage en compte la transition écologique

Pour son mandat au sein de la FNTP, le nouveau président s’est fixé trois chantiers prioritaires : la transition écologique, l’attractivité du secteur des travaux publics, et l’animation syndicale dans tous les territoires, y compris ruraux.

Concernant l’accélération de la transition écologique au sein des entreprises de travaux publics, Alain Grizaud mise notamment sur la formation de tous les collaborateurs. Autre axe important : prioriser les investissements vers la décarbonation des infrastructures en prenant en compte l’impact du changement climatique.

« Le rôle d’une fédération professionnelle n’est plus le même qu’avant. Elle doit continuer de défendre les intérêts de ses adhérents mais, désormais, elle doit faire plus : s’inscrire dans l’intérêt général pour être crédible et prendre en compte la société et ses aspirations. Ce double engagement au service des entreprises de travaux publics et pour l’intérêt général sera le moteur de mon mandat au quotidien », a déclaré le nouveau président lors de son élection.

Il assure par ailleurs qu’il veillera aux mesures trop contraignantes qui pèsent sur les charges des entreprises, telles que les Zones à Faibles Émissions (ZFE), la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), le Zéro Artificialisation Nette (ZAN), ou encore la fin du Gazole Non Routier (GNR).

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Claire Dem